Гол Глушакова и горе Смолова: "Спартак" в меньшинстве победил "Локо"

Воскресную программу 16 тура Российской премьер-лиги увенчало классическое московское дерби: "Спартак" принимал "Локомотив", и встреча завершилась победой "красно-белых" со счетом 2:1.

Встреча этих команд в первом круге закончилась безголевой ничьей. Однако в этот раз "Спартак" с первых же минут показал, что вышел на поле сверхмотивированным. Уже на пятой минуте хозяева открыли счет, и сделал это Денис Глушаков.

Здесь стоит сделать отступление. Забил тот самый Глушаков, который якобы "сплавил" Массимо Карреру. Тот самый Глушаков, которого значительная часть своих же фанатов окрестила "иудой". Тот самый Глушаков, которому главный тренер команды Олег Кононов доверяет, предельно четко обозначив, что ничье мнение не повлияет на его выбор состава.

Мы не знаем наверняка подробностей произошедшего в "Спартаке" пару месяцев назад. Равно как и не знаем, насколько Глушаков превысил свои полномочия в клубе. Отметим другое: раз за разом, выходя на поле, он борется и старается доказать, что все же больше любит "Спартак" в себе, чем себя в "Спартаке". Возможно, легендарное изречение Николая Старостина стоит примерить на себя и охаивающим Дениса фанатам, которые, несомненно, являются частью клуба.

Как бы то ни было, Глушаков забил, и его гол стал важной составляющей итогового успеха команды. Денис поразил ворота Гилерме после навеса Софьяна Ханни с левого фланга - казалось, что мяч уже уходит от спартаковского капитана, но Глушаков в падении головой пробил в противоход голкиперу "Локо". Особых эмоций при этом он не выказал - оно и понятно: вся борьба еще впереди.

Пропустив, номинальные гости не стушевались и к середине первого тайма не только выровняли игру, но даже перехватили инициативу. Одна острая контратака удалась "Локомотиву" после того, как неожиданно оказавшийся у чужой штрафной фланговый защитник Николай Рассказов пробил в чужого игрока. Николай успел пробежать впечатляющую стометровку и в итоге именно он прервал прострел "Локо".

А вскоре после этого еще одна атака "красно-зеленых" должна была закончиться двестипроцентным голом. После того, как спартаковские защитники запутались, вынося мяч, снаряд отскочил к Федору Смолову, одиноко стоявшему в метре от ворот. И с этого метра он умудрился отправить мяч выше перекладины.

Дальше все произошло в полном соответствии с классической поговоркой, которую даже не будем приводить, поскольку она превратилась в донельзя заезженный штамп. Наседая на ворота хозяев, игроки "Локо" зевнули атаку по своему правому флангу, вновь последовала подача от Ханни, и в этот раз Луис Адриано в блестящем прыжке и рикошетом от дальней штанги забил. Гилерме лишь проводил мяч взглядом.

Первая половина встречи оказалась достаточно легкой для судейской бригады Сергея Карасева, который лишь показал несколько желтых карточек. Однако во втором тайме Карасев вышел на авансцену - впрочем, обоснованно. Смолов, прорвавшись в чужую штрафную слева, накрутил защитника, попытался пробить, и мяч смогла остановить лишь вытянутая рука Рассказова. Карасев не колебался ни мгновения, указав на "точку", а Рассказова наградив красной карточкой. Это произошло на 67-й минуте.

Но личная драма Смолова, очевидно, не должна была закончиться на глупейшем промахе. Взявшись исполнить пенальти, он попытался пробить точно в левый от себя угол, однако вместо этого мяч угодил в штангу, после чего отлетел в поле. Сегодня явно был не день Смолова.

И все же "Локо" забил. На 79-й минуте Джефферсон Фарфан вырвался на рандеву с Артемом Ребровым и, хотя на него наседали защитники "Спартака", перуанец все же сумел пропихнуть мяч в сетку. Беда пришла не одна: пробивая по мячу, Фарфан заодно заехал ногой в голову Реброва. Телевизионная камера выхватила грустного запасного голкипера хозяев Александра Селихова: на тот момент "Спартак" уже произвел все замены.

Несколько минут медики колдовали над окровавленной головой Артема, в итоге он героически смог продолжить игру - а был ли у него выбор? Но удары от ворот после этого вместо него исполнял Илья Кутепов, а игра еще несколько раз останавливалась, чтобы врачи могли оказать помощь вратарю.

Тем не менее, хотя к основному времени матча было добавлено целых шесть минут, счет уже не изменился. Более того, обе команды имели шансы: у "Спартака" на оперативный простор вырывался Александр Ломовицкий, и его - по всем, впрочем, правилам, - в своей штрафной смог остановить Гжегож Крыховяк. А "Локо" несколько раз навешивал в чужую штрафную, и в одном из эпизодов Кутепов лишь в последний момент снял мяч с головы соперника. В самой последней атаке "Спартака" Адриано и Зе Луиш едва не соорудили третий гол "красно-белых", но его в итоге не понадобилось: сразу после этого прозвучал финальный свисток.

Благодаря этому успеху "Спартак" набрал 25 очков и сравнялся с "Локомотивом" по очкам. Более того, благодаря лучшей статистике в личных встречах команда Олега Кононова оказалась на четвертом месте - выше подопечных Юрия Семина.