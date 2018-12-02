Гол опального Дениса Глушакова помог "Спартаку" одолеть "Локомотив"

Московский "Спартак" одержал вторую победу в Премьер-лиге под руководством Олега Кононова. В воскресенье в рамках 16-го тура был повержен действующий чемпион страны "Локомотив" - 2:1.

Несмотря на то что "красно-белые" обрели нового главного тренера, страсти вокруг команды полыхают с прежней силой. Перед игрой "дровишек" подкинул сам клуб, опубликовав огненное интервью Андрея Ещенко официальному сайту "Спартака". В нем игрок жестко высказался об экс-наставнике команды Массимо Каррере, а также раскритиковал фанатов за их отношение к капитану команды Денису Глушакову.

Вряд ли это самый эффективный метод повернуть настроения "красно-белой" общественности в позитивную сторону. Не факт, что даже успешная игра и голы способны тут что-то изменить. Когда Глушаков, появившийся на поле под свист, на шестой минуте ударом головой в падении замкнул передачу Софьяна Ханни, трибуны не знали, как реагировать происходящее: продолжать оскорблять ненавистного игрока или радоваться его голу. Это была ирония в квадрате, учитывая то, что забил Денис своей бывшей команде. Пока зрители разбирались со своими чувствами, "Спартак" удвоил преимущество: на 38-й минуте очередной навес разыгравшегося Ханни замкнул Луис Адриано - 2:0.

Второй тайм стал испытанием на характер не только для Глушакова, но и для всей команды. На 67-й минуте спартаковец Николай Рассказов заработал пенальти, отбив рукой летящий в пустые ворота мяч. И получил в довесок прямую красную карточку. От неминуемого гола хозяев спасла штанга, в которую с "точки" угодил Федор Смолов.

Следующий удар судьбы в буквальном смысле достался голкиперу "красно-белых" Артему Реброву. На 79-й минуте он не спас команду от гола Фарфана, зато получил от перуанца шипами по лицу. В любой другой ситуации вратаря срочно отправили бы на лавку, но у хозяев закончились замены. Перебинтованный Ребров остался на поле, а обескровленный "Спартак" удержал нужный счет 2:1. Победа разом подняла "Спартак" с седьмого места на четвертое, которое он теперь делит все с тем же "Локомотивом".

Еще одна важная с турнирной точки зрения встреча прошла на берегах Дона, где "Ростов", шедший на пятой строчке, принимал третью команду чемпионата ЦСКА. И те и другие еще лелеют надежду включиться в "золотую" гонку, поэтому итоговые нули не устроили обе стороны.

- Результат в пользу конкурентов. Мы были ближе к победе, - констатировал в эфире "Матч премьер" главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Его разочарование можно понять. На 55-й хавбек ЦСКА Никола Влашич не сумел реализовать 11-метровый.

Одним из тех, кто извлек выгоду из ростовской ничьей, оказался "Краснодар". Подопечные Мурада Мусаева на своем поле уверенно справились с "Уралом" - 2:0, причем оба гола у победителей забили воспитанники клуба, 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов и 19-летний Иван Игнатьев. Сулейманов и вовсе демонстрирует запредельную эффективность. В восьми сыгранных матчах в Премьер-лиге он провел в совокупности 130 минут, но забил уже пять мячей. Победа помогла "Краснодару" чуть оторваться от конкурентов и приблизиться к лидирующему "Зениту", который сегодня сыграет в Туле с "Арсеналом".

Вчерашние перипетии немного отвлекли общественность от скандальных событий субботы. Напомним, что из-за низкой температуры было принято решение отменить матч "Оренбурга" и самарских "Крыльев Советов". А вот в Красноярске встреча "Енисея" с грозненским "Ахматом" состоялась. Коченея от холода, команды даже обменялись забитыми мячами - 1:1.

Статистика

"Рубин" - "Динамо" - 1:1.

Голы: Луценко, 69 - Грулев, 86.

"Енисей" - "Ахмат" - 1:1

Голы: Кичин, 81 - Кешмази, 69.

"Анжи" - "Уфа" - 0:0

"Краснодар" - "Урал" - 2:0.

Голы: Сулейманов, 57; Игнатьев, 76.

"Ростов" - ЦСКА - 0:0.

"Спартак" - "Локомотив" - 2:1.

Голы: Глушаков, 6; Адриано, 38 - Фарфан, 79.