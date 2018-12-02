Московский ЦСКА продолжил беспроигрышную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В воскресенье армейцы в принципиальном дерби одолели столичный "Спартак" - 4:3, одержав уже 15-ю победу кряду.

Встреча с "красно-белыми" стала для ЦСКА, возглавляющего сводную турнирную таблицу лиги, одной из самых сложных за последнее время. Красноречивый факт: от "Спартака" подопечные Игоря Никитина пропустили столько же, сколько в восьми предыдущих матчах.

- Все говорили, что мы скучно играем. Вот - весело сыграли, иногда надо же взбодриться, - обычно скупой на эмоции главный наставник ЦСКА даже пошутил. - Мы же для болельщиков играем. Если будем выигрывать, то будем продолжать в том же духе.

В матче со "Спартаком" ЦСКА пропустил столько же, сколько в предыдущих восьми играх

А вот тренер "Спартака" Игорь Уланов шутить совершенно не собирался, заявив, что его команда "начинает уставать от человеческого фактора". О чем говорил Уланов, становится понятно при взгляде на статистику матча, в котором "красно-белые" нахватали 24 минуты штрафа при всего четырех у соперника. Понятно, что такая высококлассная команда, как ЦСКА, с легкостью конвертировала эту разницу в голы: три из четырех шайб "красно-синие" забросили, реализовав численное преимущество.

Как бы там ни было, а армейцы дают все больше поводов вспоминать о рекордной для КХЛ серии без поражений. Напомним, она пока принадлежит питерскому СКА, который в прошлом сезоне выиграл 20 матчей подряд. Ну а автором самой продолжительной победной серии в текущей "регулярке" является екатеринбургский "Автомобилист". На старте гладкого чемпионата уральская команда выиграла 18 матчей кряду.

Что касается других событий в Западной конференции, отдельного упоминания заслуживает успех московского "Динамо", одолевшего в гостях нижегородское "Торпедо" - 4:2. На старте сезона "бело-голубым", солидно укрепившимся летом, прочили светлое будущее, но оправдывать щедро выданные авансы "Динамо" начинает, по сути, только сейчас. Победа над "Торпедо" стала для подопечных Владимира Крикунова четвертой кряду. Конечно, это не серия ЦСКА, но даже таких беспроигрышных отрезков в нынешней "регулярке" у "бело-голубых" еще не было.

На Востоке центральным событием игрового дня стала встреча омского "Авангарда" с магнитогорским "Металлургом". Победителем очередного классического противостояния, проходившего в Балашихе, оказалась "Магнитка" - 2:1. Уральцы не проигрывают на протяжении четырех матчей.