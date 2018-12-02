Из аварийного жилья за шесть лет переселят больше полумиллиона человек

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) продолжит свою работу до 1 января 2026 года. Документ об этом публикует "Российская газета". Необходимость продолжения работы фонда связана с планами по дальнейшему расселению аварийного жилья.

Очередной этап ликвидации непригодного для проживания жилья стартует уже с начала 2019 года. Сносить планируется аварийные дома, признанные таковыми в установленном порядке до 1 января 2017 года.

Темпы расселения граждан будут наращивать постепенно. Так, в первый год действия новой программы новоселье справят 8,2 тысячи человек, в 2020 году уже 55,8 тысячи человек. К 2023 году планируется расселять больше 160 тысяч человек за год. Всего за шесть лет - 666,7 тысячи человек. На эти цели выделено финансирование в размере 514 миллиардов рублей: из федерального бюджета, региональных и внебюджетных источников.

Федеральным законом компетенция Фонда ЖКХ расширится за счет возложения на него задачи по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Для этого нужно расселить в ближайшие шесть лет около 10 миллионов квадратных метров жилья и 530,8 тысячи человек. Кроме того, можно сокращать аварийный фонд за счет своевременного ремонта домов. Планируется ввести понятие "ветхого" жилья с тем, чтобы своевременно ремонтировать его, продлевая срок службы зданий. Старый фонд быстро приходит в упадок. Ветхие дома не хотят обслуживать управляющие компании, так как это убыточно. В итоге они разрушаются ускоренными темпами, говорит эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин.

У Фонда ЖКХ появляются новые функции. Он будет вести мониторинг капремонта общего имущества в домах. Это позволит получать оперативную информацию о ремонте и своевременно принимать необходимые меры. Сходный мониторинг уже был запущен Фондом ЖКХ по программе расселения аварийного жилья.

Новая программа по переселению граждан из непригодного для проживания фонда интересна тем, что в ней будут опробованы новые механизмы, с помощью которых можно обеспечить новыми квартирами людей.

Эти меры планируется разработать к весне. Среди них, к примеру, социальная ипотека. Она позволит использовать стоимость аварийной квартиры в качестве первоначального взноса при покупке нового жилья. Или механизмы привлечения частных инвестиций в эту сферу. К примеру, расселение людей за счет застройщиков, которые заинтересованы в строительстве нового объект на месте аварийного дома с удачной локацией.