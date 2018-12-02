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02.12.2018 18:31
Рубрика: Экономика

Фонд продолжит свою работу

Из аварийного жилья за шесть лет переселят больше полумиллиона человек
Текст: Ирина Жандарова
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) продолжит свою работу до 1 января 2026 года. Документ об этом публикует "Российская газета". Необходимость продолжения работы фонда связана с планами по дальнейшему расселению аварийного жилья.

Очередной этап ликвидации непригодного для проживания жилья стартует уже с начала 2019 года. Сносить планируется аварийные дома, признанные таковыми в установленном порядке до 1 января 2017 года.

Темпы расселения граждан будут наращивать постепенно. Так, в первый год действия новой программы новоселье справят 8,2 тысячи человек, в 2020 году уже 55,8 тысячи человек. К 2023 году планируется расселять больше 160 тысяч человек за год. Всего за шесть лет - 666,7 тысячи человек. На эти цели выделено финансирование в размере 514 миллиардов рублей: из федерального бюджета, региональных и внебюджетных источников.

"РГ" выяснила, как сэкономить на услугах ЖКХ

Федеральным законом компетенция Фонда ЖКХ расширится за счет возложения на него задачи по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Для этого нужно расселить в ближайшие шесть лет около 10 миллионов квадратных метров жилья и 530,8 тысячи человек. Кроме того, можно сокращать аварийный фонд за счет своевременного ремонта домов. Планируется ввести понятие "ветхого" жилья с тем, чтобы своевременно ремонтировать его, продлевая срок службы зданий. Старый фонд быстро приходит в упадок. Ветхие дома не хотят обслуживать управляющие компании, так как это убыточно. В итоге они разрушаются ускоренными темпами, говорит эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин.

У Фонда ЖКХ появляются новые функции. Он будет вести мониторинг капремонта общего имущества в домах. Это позволит получать оперативную информацию о ремонте и своевременно принимать необходимые меры. Сходный мониторинг уже был запущен Фондом ЖКХ по программе расселения аварийного жилья.
Новая программа по переселению граждан из непригодного для проживания фонда интересна тем, что в ней будут опробованы новые механизмы, с помощью которых можно обеспечить новыми квартирами людей.

Эти меры планируется разработать к весне. Среди них, к примеру, социальная ипотека. Она позволит использовать стоимость аварийной квартиры в качестве первоначального взноса при покупке нового жилья. Или механизмы привлечения частных инвестиций в эту сферу. К примеру, расселение людей за счет застройщиков, которые заинтересованы в строительстве нового объект на месте аварийного дома с удачной локацией.

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