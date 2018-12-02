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02.12.2018 22:44
Рубрика: Спорт

Футбол замерз

Из-за экстремально низкой температуры один матч чемпионата страны уже перенесен
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
Декабрьские морозы, ударившие по всей стране, застали российский футбол врасплох. Один матч 16-го тура Премьер-лиги уже пришлось перенести, другой состоялся при экстремально низкой температуре.
Зимой футболистам РПЛ нередко приходится играть в экстремальных условиях. Фото: РИА Новости Зимой футболистам РПЛ нередко приходится играть в экстремальных условиях. Фото: РИА Новости
Зимой футболистам РПЛ нередко приходится играть в экстремальных условиях. Фото: РИА Новости

Ставить игры чемпионата на декабрь - это всегда риск, учитывая наши специфические климатические условия. Однако Премьер-лига идет на него из года в год. В прошлом сезоне повезло: начало зимы выдалось относительно теплым, и все запланированные матчи прошли по расписанию. В этом - нет. Но виновата не только погода.

Как известно, один из способов минимизировать вероятность форс-мажора - проводить игры в "теплых" городах. РПЛ этот принцип проигнорировала, поставив на 1 декабря матчи в Оренбурге и Красноярске. По словам спортивного директора лиги Виктора Пышкина, когда верстался календарь, "везде было тепло". Однако путем самых нехитрых изысканий в интернете можно выяснить следующее: средняя температура в Оренбурге в декабре - минус 9,5 градуса при среднем минимуме -13,1. В Красноярске - 13,4 при среднем минимуме -17,1. То есть вероятность форс-мажора изначально была велика.

В Оренбурге он и случился. Перед игрой местной одноименной команды против "Крыльев Советов" столбик термометра упал до минус 17. Кстати, не исключено, что при прежней редакции регламента матч все-таки состоялся бы. Ведь минимальные температуры, при которых разрешено играть в футбол, в том документе носили лишь рекомендательный характер. К счастью, этим летом исполком РФС поставил точку в вопросе, установив жесткий предел в виде минус 15. Наверное, эта цифра могла быть более щадящей, но лучше так, чем расплывчатые формулировки. Согласно нынешним правилам, при минус 15 любая из двух команд может отказаться выходить на поле. В Оренбурге этим правом воспользовались обе стороны.

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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"Игра не стоит свеч - слишком холодно. Есть возможность схватить обморожения. Решение правильное", - прокомментировал решение главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов.

Ожидается, что новая дата встречи будет утверждена или сегодня, или завтра.

А вот в Красноярске даже нововведения в регламенте не помогли, и игра состоялась. За час до начала матча "Енисей" - "Ахмат" у газона были зафиксированы минус 13,9. Формально - для футбола годится. Хотя зная специфику местного стадиона, а он расположен на острове и продувается со всех сторон, можно предположить, каково там было находиться в тот вечер.

Болельщики к этому сомнительному удовольствию отнеслись предсказуемо. Вживую за игрой наблюдали 1859 человек. Меньше в текущем сезоне собирали только игры того же "Енисея" на нейтральном поле в Тюмени.

В отличие от болельщиков, у футболистов возможности выбора - выходить на поле или нет - не было. После матча, в котором соперники даже забили по одному мячу, игроки делились леденящими душу признаниями об окоченевших ногах, отваливающихся от холода руках и нашатыре, который приходилось нюхать в раздевалке. Гарантий, что такой экстрим в дальнейшем не скажется на здоровье футболистов, никто не даст. Зато Премьер-лига себя от лишней головной боли избавила: искать свободные даты для этого матча теперь уже не придется.

Кстати, в декабре в чемпионате запланирован еще один тур, через неделю. На счастье лиги, аномально низких температур не ожидается нигде. Хотя погода, как известно, - дело непредсказуемое.

Что касается нынешнего 16-го тура, его главное событие состоялось накануне в Москве, где "Спартак" принимал действующего чемпиона страны "Локомотив". Итог столичного дерби, как и другой важнейшей с турнирной точки зрения встречи "Ростов" - ЦСКА, стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Еще один значимый матч пройдет сегодня. В Туле местный "Арсенал" сразится с лидером чемпионата питерским "Зенитом".

Статистика

"Рубин" - "Динамо" - 1:1.

Голы: Луценко, 69 - Грулев, 86.

"Енисей" - "Ахмат" - 1:1

Голы: Кичин, 81 - Кешмази, 69.

"Анжи" - "Уфа" - 0:0

"Краснодар" - "Урал" - 2:0.

Голы: Сулейманов, 57; Игнатьев, 76.

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