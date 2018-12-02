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02.12.2018 06:44
Рубрика: В мире

Командующий Пятым флотом США был найден мертвым в своей резиденции

Текст: Максим Макарычев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Военно-морской адмирал, ответственный за операции ВМС США на Ближнем Востоке, был найден мертвым в Бахрейне, сообщает NBC News. Военно-морская уголовная следственная служба и министерство внутренних дел Бахрейна ведут совместное расследование. ВМС США пока не разглашают причину смерти вице-адмирала.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Тело Скотта Стирни было обнаружено без признаков жизни в его резиденции в субботу в Бахрейне. Нет никаких признаков предумышленного убийства, говорится в заявлении начальника военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона. По его словам, известие о смерти вице-адмирала является "катастрофической новостью для семьи Стирни, команды Пятого флота и для всего флота". "Он был преданным мужем и отцом, и хорошим другом для всех нас", - добавил Ричардсон.

Заместитель командующего Пятым флотом, адмирал Пол Шлис, назначен исполняющим обязанности главы Пятого флота. Вице-адмирал Джим Маллой готовится вылететь в Бахрейн из Вашингтона, чтобы взять на себя командование этим крупнейшим соединением Пентагона в ближневосточном регионе.

Скотт Стирни, уроженец Чикаго, поступил на службу в военно-морской флот США в 1982 году после окончания университета Нотр-Дам. Он стал военно-морским пилотом в 1984 году и служил в эскадрилье ударных истребителей, управляя Hornets F/A-18.

Фото: U.S Navy/Wikipedia.org
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Он служил в Афганистане в качестве начальника штаба Объединенной целевой группы, и дослужился до должности директора по операциям Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) прежде, чем стать командующим Пятым флотом, в зоне ответственности которого находятся Аравийский залив, Оманский залив, Аденский залив, Красное море и Аравийское море.

В мае этого года Стирни был назначен командующим Центральным командованием ВМС США и Объединенными морскими силами. Под его началом находились более 20 тысяч американских и коалиционных моряков, морских пехотинцев, сотрудников береговой охраны и гражданских лиц. Стирни отдал 36 лет службе в ВМС США.

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