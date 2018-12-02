Командующий Пятым флотом ВМС США Скотт Стирни найден мертвым в Бахрейне

В Бахрейне обнаружено тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Уточняется, что вице-адмирал был найден мертвым первого декабря в своей резиденции Бахрейне, который является основным пунктом базирования Пятого флота ВМС США.

Расследованием смерти занялись специалисты службы уголовных расследований американских ВМС и министерство внутренних дел Бахрейна, пишет РИА Новости. По данным специалистов, пока ничего не указывает на то, что это могло быть преднамеренное убийство.