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02.12.2018 13:10
Рубрика: Власть

Косачев: Саммит G20 не следует оценивать по декларативным итогам

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе оказался вполне продуктивным, но его следует оценивать скорее не по декларативным итогам. Заявления о необходимости реформирования ВТО, о необходимости содействовать росту экономики, тема беженцев и оказания им гуманитарной помощи, а также приверженность Парижскому соглашению по климату - это тот минимум, о котором сегодня могут договориться ведущие страны мира, и то в декларативной форме. Ибо любая встреча такого формата сегодня - это выяснение договороспособности Запада в целом и Америки при Дональде Трампе в частности. И пока со всем этим довольно плохо.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Именно поэтому "двадцатка" стала в итоге "саммитом двусторонок" - как выясняется, мировым лидерам проще договариваться о конкретных темах с конкретными странами, а не действовать в общем интересе. Атмосфера национального эгоизма, которую во многом задал именно американский лидер, похоже, передалась в итоге почти всем. Он сам приехал явно ради встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии полномасштабной торговой войны. Ибо сама мысль о том, что Дональд Трамп искренне хотел обсуждать в многостороннем формате климат или ВТО, была бы, мягко говоря, преувеличением.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин нашел общие подходы к проблемам с коллегами по G20

Не менее бессмысленно сводить российское участие в саммите к теме - состоялась или нет беседа В.Путина с Д.Трампом. В нынешних условиях, когда глава Белого дома под домашним "обстрелом" даже за сам факт встречи с российским президентом, ничего продуктивного от таких встреч объективно ожидать не приходится. Несомненно, нужно отметить и результативность украинской провокации: Порошенко надежно блокировал любой конструктив в отношениях Запада и России, что, собственно, и было одной из целей керченского инцидента. Можно лишь посочувствовать американцам и европейцам, которые сделали себя заложниками киевских провокаторов. Равно как и всему человечеству - без обсуждения остались важнейшие глобальные проблемы современности, включая нераспространение и сокращение ядерного оружия, противодействие терроризму, восстановление разрушенных войнами экономик и гуманитарная помощь нуждающимся в ней.

А вот двусторонние встречи Владимира Путина с лидерами Саудовской Аравии, Аргентины, Японии, Турции, безусловно - дипломатические успехи. Удалось договориться по многим рабочим вопросам.

Что, впрочем, не умаляет важности вопроса о том, насколько работоспособным сегодня является формат "двадцатки" в ситуации, когда Запад пока откровенно не готов обсуждать какие-то темы, которые бы оговаривали глобальные правила на условиях общего равенства и взаимовыгодной кооперации мировых держав. И это на сегодня объективно блокирует прогресс во многих международных делах. Что, впрочем, не отменяет необходимость диалога в формате G20 - иначе как еще донести мнение мира до поборников его однополярной модели?

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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