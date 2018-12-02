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02.12.2018 18:30
Рубрика: Экономика

Красота по новым правилам

Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
С конца декабря производить и продавать все косметические товары начнут по новым правилам. Заканчивается срок действия старых документов о подтверждении соответствия товара требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".
Тона и оттенки помады можно будет указывать не только на кириллице, но и латинскими буквами. Фото: Артем Коротаев/ ТАСС Тона и оттенки помады можно будет указывать не только на кириллице, но и латинскими буквами. Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Тона и оттенки помады можно будет указывать не только на кириллице, но и латинскими буквами. Фото: Артем Коротаев/ ТАСС

В нем четко прописаны разрешенные и запрещенные вещества для изготовления косметики. С 25 января 2017 года добавлены новые требования. Основное из них - разделение отшелушивающих средств на пилинги, оказывающие химическое воздействие, и на скрабы, работающие за счет механического воздействия на кожу.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова рассказала "Российской газете", что рынок уже адаптировался к этим изменениям в регламент.

Особое внимание будет уделено информации на упаковке: уточнена маркировка пробников и продукции в аэрозольной упаковке

И готовится к новым изменениям, которые разрабатываются уже больше двух лет и, возможно, к середине следующего года выйдут в свет. Тогда введут новые определения и термины. Уточнят виды продукции, pH (мера кислотно-щелочного баланса) которой сегодня не регламентируется, введут продукцию с микробиологически низким риском, урегулируют вопрос срока годности сырья.

Фото: REUTERS
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Особое внимание будет уделено информации на упаковке: уточнена маркировка пробников и продукции в аэрозольной упаковке. Определены способы донесения сведений при наличии ярлыков, вкладышей, более подробно прописаны процедуры оценки соответствия и документирования этого процесса на предприятиях и в сертифицирующем органе. Обширные изменения внесут в перечни ограниченных и запрещенных веществ.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, в числе наиболее важных изменений - разрешение писать: "состав смотри на упаковке". Сейчас слово "состав" на косметических товарах должно быть строго перед списком ингредиентов, а это часто ставит в затруднение производителей. Также разрешат указывать единицы измерения не только русскими, но и латинскими буквами (например, мл или ml). Латинскими буквами можно будет указывать и тона (оттенки) декоративной косметики. Можно не указывать объем (массу) на пробниках менее 5 граммов или 5 миллилитров.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в декабре 2018 года
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