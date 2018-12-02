"Краснодар" на своем поле одержал победу над "Уралом"

Программа 16 тура Российской премьер-лиги продолжилась матчем в Краснодаре, где местная одноименная команда принимала "Урал". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Первая половина встречи прошла при достаточно равной игре, и у обеих команд были шансы забить. Тем не менее, до перерыва зрители голов не увидели. Все изменилось с уходом с поля Ари на 51-й минуте - его заменил 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов.

И именно он в итоге стал автором первого гола, замкнув передачу Виктора Классона. Отметим, что юный футболист отличился в этом сезоне уже в пятый раз. Окончательный же счет на 76-й минуте установил дальним ударом Иван Игнатьев.

"Краснодар", находящийся на втором месте в турнирной таблице, набрал 32 очка и приблизился к "Зениту", отставая от лидирующих петербуржцев лишь на два балла. Впрочем, "сине-бело-голубые" свой матч 16 тура еще не провели.