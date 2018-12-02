Кто разжигает сербофобию на Балканах

Хорватия, Черногория и Македония наряду с Косово являются участниками "антисербского пакта". Об этом в интервью загребскому изданию vecernji.hr открыто признался непосредственный участник "заговора" - вице-премьер самопровозглашенного Косово Энвер Ходжай.

Реакцией на данное заявление в воскресенье стал вал возмущений со стороны сербских лидеров, а эксперты усмотрели в обозначенных замыслах интерес Запада, стремящегося нанести очередной удар по России и ее историческим союзникам - сербам.

По мнению Энвера Ходжая, "Сербия продолжает агрессивную кампанию против Косово на международной арене", намереваясь дестабилизировать весь регион. При этом главная причина такой политики Белграда кроется якобы в идеологии сторонников "Великой Сербии", находящихся сейчас у власти.

"Это всем ясно. Когда они не провоцируют кризис в отношениях с Косово, тогда провоцируют - с Хорватией или Македонией, или Черногорией. Сербия имеет хорошие отношения с Республикой Сербской и больше ни с кем… Разве это удивительно? Несколько раз во время пребывания в Хорватии, Македонии и Черногории я разговаривал с руководством этих стран о заключении одного пакта, направленного на совместное сопротивление Сербии и ее агрессивной политике", - без стеснения рассказывает политик.

При этом косовар открыто обращается и к своим западным партнерам, призывая, прежде всего, Вашингтон и Брюссель поддержать Приштину в ее устремлениях.

"ЕС и США должны понять, в каком направлении движутся Балканы и какими они будут спустя десять лет, - подчеркивает он. - Особенно это касается Боснии и Герцеговины, Косово и Македонии. Если ЕС и Запад не увидят опасности в сербской политике в указанной части Балкан и ничего не предпримут для ускорения евроинтеграции этих стран, то никто не знает, что может произойти с Косово, Македонией и тем более БиГ".

Естественно, что такого рода провокационные заявления вице-премьера Косово вызвали острую реакцию у сербских политиков в регионе. Внимание общественности привлекло и то, что интервью Энвера Ходжая появилось на фоне принятия Европарламентом резолюции, в которой Сербию призывают следовать в фарватере внешней политики Запада в отношении России, а также выражена обеспокоенность сотрудничеством Белграда в оборонной сфере с Москвой.

Так, глава Демократической партии сербов в Македонии Иван Стоилкович на своей странице в Facebook потребовал объяснений от македонского премьера Зорана Заева по поводу его участия в разработке "антисербского пакта".

"На чьей вы стороне, господин Заев? Чьи интересы защищаете и отражаете: Республики Македонии или великоалбанского шовинизма? Нацелены ли вы на региональное сотрудничество и стабильность или в рамках фашистского прошлого в этом регионе вы заставляете Македонию и ее людей против их воли проявлять враждебность сербскому народу и Сербии?", - спрашивает Иван Стоилкович.

В Черногории ситуация не лучше. Здесь также наглядно ощущается реализация "антисербского пакта". При этом президент Сербского национального совета Момчило Вуксанович отмечает, что степень нетерпимости к сербскому народу со стороны официальной Подгорицы достигла своего апогея. Так, черногорские власти, опираясь, по всей видимости, на украинский опыт, взялись переписывать историю, объявив дату - 1 декабря 1918 года, когда Сербия и Черногория объединились в Королевство сербов хорватов и словенцев, началом "сербской оккупации". Кроме того, как-то вовремя здесь активизировался и митрополит-самозванец неканонической Черногорской православной церкви Михаил, который открыто потребовал, чтобы Константинополь предоставил автокефалию и так называемой ЧПЦ.

В свою очередь новоизбранный член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик указывает на то, что антисербский фронт существует давно. В него в различные исторические периоды входили те, кто находится в окружении Сербии и сербского народа.

"Политика Запада не изменилась с момента распада Османской империи. Даже сегодня, когда они изощренно пытаются отправить послание Сербии и сербам о том, что где бы сербы ни находились, в отношении них общая политическая повестка будет, по сути, антисербской", - констатирует Милорад Додик.

Очевидно, что "антисербский пакт" является продолжением русофобии, навязываемой США и их союзниками по всему миру. При этом удар по сербам наносится не случайно, они рассматриваются Западом в качестве главного исторического союзника Москвы на Балканах. Планы Вашингтона выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, здесь можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!". Таким образом, американцы проверяют на прочность духовные скрепы между Россией и Сербией, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в нашу славную историю, насыщенную победами и ратными подвигами.

Между тем профессор МГИМО (У) МИД России, доктор политических наук Елена Пономарева считает, что Балканы - последний европейский рубеж психоисторической войны Запада и России. Утрата Москвой позиции и влияния в этом регионе означает окончательное "выдавливание" ее из Европы и лишение потенциальных союзников. Кроме того, она утверждает, что тот, кто будет контролировать Балканы, будет управлять не только энергетическими потоками, но и определять политику зависимых от энергоресурсов стран. Исходя из последнего вывода ученого, можно смело сопоставить появление "антисербского акта" и активизацию проекта "Турецкий поток", реализация которого видится крайне опасной как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.