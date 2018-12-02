Кубок министра обороны по армейскому КВН взяла женская команда

В Центральном театре российской армии в субботу прошел финал армейской лиги КВН, до которого дошли 8 команд военных вузов из 31, участвовавших в сезоне. Главный приз в игре - кубок министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу. Кстати, именно по его инициативе 5 лет назад в стране и появился армейский КВН. В настоящее время военный КВН подразделился на лигу, в которой играют курсанты вузов Минобороны, в другой играют кадеты и воспитанники довузовских учреждений. Своя команда есть и у движения ЮНАРМИЯ.

Именно юнармейцам доверили открыть финальную игру. После них на сцену вне конкурса вышла команда "Умные люди" из Рязанского высшего военного десантного училища. Из их шуток запомнилась одна о том, как командир и подчиненный возле карты обсуждают, куда распределить курсанта после окончания вуза. Курсант просит отправить его служить "в двух шагах" от дома. Офицер отвечает, что не проблема, роняет карту на пол и делает по ней два шага. Получается, Улан-Удэ. "Ну, можно хоть в Сызрани, пяточка же там", - просит будущий офицер.

Следом на сцену вышли военные радиолектронщики из команды "Тop secret", представляющие Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко. Эта команда еще недавно играла в высшей лиге обычного КВН. Многие могли запомнить эту команду, они выходили на сцену в бронежилетах и в полной амуниции. Команда опытная, поэтому раскачать зал им удалось довольно быстро. Сценка про вернувшегося из арктической командировки военного, который после того, как долго смотрел на снег, немного не в себе, рассмешила всех. Так, он спросил, знают ли собравшиеся, сколько надо пингвинов, чтобы написать на снегу слово "помогите". И сам ответил - двое. Один диктует, второй пишет.

Еще одну забавную шутку озвучил звезда команды - прапорщик. "Я, между прочим, детям из неполных семей помогаю", - сказал он. На уточняющий вопрос, как именно, он ответил, что платит алименты.

Из запомнившихся шуток других команд: "отец, найдя у сына электронную сигарету, заставил ее выкурить до конца", "случай в советском такси: Ленина-2, говорит пассажир, Ленин один - тут же отвечает таксист".

Победу в армейском КВН в итоге одержала единственная женская команда "Секретное оружие" из Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. Кстати, девушек из этого вуза видели и обсуждали во всем мире. Именно они прошли в белоснежной форме по брусчатке Красной площади на параде 9 мая. Западная пресса тогда разразилась эпитетами об "армии в мини-юбках" и "секретном оружии российской армии". И таким образом помогли девчонкам придумать название команде КВН.

"Мы - единственные, кого поздравляют и с 23 февраля, и с 8 марта", - начали шутить девушки. "Только мы понимаем разницу между "муж гражданский" и "гражданский муж", - продолжили они.

И, наконец, девушки из команды задали вопрос о том, кто способен отшить десантника. И сами же ответили - "никто кроме нас".

Главный приз команде победительнице вручили министр обороны Сергей Шойгу и президент Международного союза КВН Александр Масляков. Капитану команды "Секретное оружие" Дарье Денисюк Сергей Шойгу по введенной в армейском КВН традиции подарил свою фуражку. Другая появившаяся традиция - министр дарит особо яркому кавээнщику свои наручные часы. На этот раз ценный приз получил тот самый прапорщик из команды "Тop secret". В одном из конкурсов он отлично отыграл всю сценку в женском платье. Сергей Шойгу, вручив ему часы, вспомнил, что, оказывается, именно этот кавээнщик заслужил его внимание уже второй раз. То есть, и министерских часов у прапорщика теперь будет двое.

Второе место в финале армейского КВН разделили сразу три команды - "Top secret", единственная команда из зарубежья "Звезда Востока" (Узбекистан) и "Пензенские артиллеристы" из академии материально-технического обеспечения. Третье место досталось команде курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища "Осторожно ДВОКУ".

После вручения всех наград Сергей Шойгу вспомнил, что совсем недавно в этом же театре праздновали столетие ГРУ. "Но тогда всех показывали со спины, я рад, что сегодня есть возможность показать, что у российской армии есть лица. Лица веселые, довольные, счастливые, умеющие и отдыхать, и воевать", - сказал министр обороны.

"Я повидал много игр КВН и могу сказать, что военный КВН - это замечательная миссия. За 5 лет он вырос, возмужал. Армейский КВН прогрессирует, как и армия России", - сказал в заключительном слове Александр Масляков.

"Я очень рад тому, что у нас такие талантливые, замечательные ребята, которые далее пойдут, извините Александр Васильевич, все-таки не по линии КВН, а в войска. И будут нести туда этот замечательный задор и боевой дух", - отметил Сергей Шойгу.

Выступление команд курсантов оценивало жюри, в которое вошли шоумены Михаил Галустян и Игорь Верник, бывшая спортсменка Светлана Хоркина, телеведущая Арина Шарапова, руководитель международной лиги КВН Леонид Купридо и председатель Союза десантников России генерал Валерий Востротин.

Вел финал известный кавээнщик, телеведущий и актер Азамат Мусагалиев.