От сборной России нынешней зимой даже самые преданные болельщики подвигов не ждут. Многолетний лидер мужской команды Антон Шипулин начнет выступать в Кубке мира в лучшем случае с января, и то если наберет форму. Наши девушки не занимали призовых мест ни в личных гонках, ни в эстафетах с декабря 2016 года.
Смешанные эстафеты - дисциплина весьма специфическая, где возможны любые сюрпризы. Например, в Поклюке таковым вчера стало "серебро" сборной Швейцарии в "большом" миксте. Неожиданным успехом отличились Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Бенжамин Вегер и Жереми Финелло. Победителем здесь стала сборная Франции, ведомая пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом, компанию которому составили Анаис Бескон, Жюстин Бреза и финишер Симон Дестье.
Россияне отчаянно боролись за призовое место, были близки к нему на мужской части гонки, особенно после безупречно проведенного Малышко третьего этапа. Логинова же подвели два промаха в стрельбе из положения лежа. "Бронза" ушла к итальянцам, у которых эстафету завершал Лукас Хофер.
Ранее в одиночном миксте Кайшева и Гараничев при хорошей стрельбе заметно уступали главным конкурентам ходом по лыжне. Норвежским победителям Текле Брун-Ли и Ларсу Биркеланду россияне проиграли почти 40 секунд, пропустив вперед еще пять команд - Австрию, Украину, Францию, Швецию и даже Канаду.
Несмотря на две безмедальные гонки, положительным итогом первого дня Кубка мира можно считать третьи места мужской и женской сборных России в промежуточном зачете Кубка наций. В миксте очки, заработанные сильным полом и прекрасной половиной, делятся поровну. Именно попадание в тройку в командном зачете и является задачей на сезон, озвученной ранее президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым.