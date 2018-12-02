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02.12.2018 22:53
Рубрика: Спорт

Эстафетное начало

Кубок мира стартовал в Словении командными гонками
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7734 (271)
Две смешанные эстафеты прошли в первый день стартового этапа Кубка мира-2018/19 в словенской Поклюке. Одиночный микст наши Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев завершили на седьмом месте. Спустя несколько часов классический микст в олимпийском формате "2+2" Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов пробежали гораздо лучше, но и этого для попадания на пьедестал почета не хватило - четвертая строчка в итоговом протоколе.
Александр Логинов имел шанс побороться за командную "бронзу", но его подвели промахи на огневых рубежах. Фото: РИА Новости Александр Логинов имел шанс побороться за командную "бронзу", но его подвели промахи на огневых рубежах. Фото: РИА Новости
Александр Логинов имел шанс побороться за командную "бронзу", но его подвели промахи на огневых рубежах. Фото: РИА Новости

От сборной России нынешней зимой даже самые преданные болельщики подвигов не ждут. Многолетний лидер мужской команды Антон Шипулин начнет выступать в Кубке мира в лучшем случае с января, и то если наберет форму. Наши девушки не занимали призовых мест ни в личных гонках, ни в эстафетах с декабря 2016 года.

Смешанные эстафеты - дисциплина весьма специфическая, где возможны любые сюрпризы. Например, в Поклюке таковым вчера стало "серебро" сборной Швейцарии в "большом" миксте. Неожиданным успехом отличились Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Бенжамин Вегер и Жереми Финелло. Победителем здесь стала сборная Франции, ведомая пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом, компанию которому составили Анаис Бескон, Жюстин Бреза и финишер Симон Дестье.

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Россияне отчаянно боролись за призовое место, были близки к нему на мужской части гонки, особенно после безупречно проведенного Малышко третьего этапа. Логинова же подвели два промаха в стрельбе из положения лежа. "Бронза" ушла к итальянцам, у которых эстафету завершал Лукас Хофер.

Ранее в одиночном миксте Кайшева и Гараничев при хорошей стрельбе заметно уступали главным конкурентам ходом по лыжне. Норвежским победителям Текле Брун-Ли и Ларсу Биркеланду россияне проиграли почти 40 секунд, пропустив вперед еще пять команд - Австрию, Украину, Францию, Швецию и даже Канаду.

Несмотря на две безмедальные гонки, положительным итогом первого дня Кубка мира можно считать третьи места мужской и женской сборных России в промежуточном зачете Кубка наций. В миксте очки, заработанные сильным полом и прекрасной половиной, делятся поровну. Именно попадание в тройку в командном зачете и является задачей на сезон, озвученной ранее президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым.

Спорт Биатлон
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