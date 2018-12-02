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02.12.2018 20:35
Рубрика: Общество

Чего нет в природе

Получили вместо томоса "устав"
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
"Уставом для несуществующей церкви" назвал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда документ, о готовности которого сообщили журналистам по окончании синода Константинопольской церкви.

От Константинопольского синода ждали давно объявленного и политически разрекламированного томоса и даты задуманного на Украине "объединительного собора". Вместо этого получили пресс-релиз, известивший журналистов о том, что подготовлен "проект Конституционной хартии украинской церкви".

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Упомянутый же в пресс-релизе "проект" Владимир Легойда назвал уставом церкви, "которой нет в природе". Он подчеркнул, что Константинополь "кажется, уже в третий раз" заявил об автокефалии, но так и не сказал, когда же пройдет так называемый "объединительный собор".

Объединяться признанным Константинополем украинским раскольникам по сути не с кем. Потому что "свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием, показало, что каноническая православная церковь Украины объединяться с Константинополем не хочет", - говорит Владимир Легойда в своем Telegram канале. А по "проектам" можно увидеть абрис весьма ограниченной (в пользу Константинополя) автокефалии.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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