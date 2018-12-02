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02.12.2018 00:28
Рубрика: В мире

Макрон обсудит беспорядки в Париже на чрезвычайном совещании

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французский президент Эмманюэль Маркон, который в настоящее время находится в Аргентине на саммите G20, заявил, что сразу после возвращения в Париж он проведет чрезвычайное совещание с участием руководителей министерств и других государственных структур. На нем он планирует обсудить беспорядки, произошедшие во французской столице в субботу в ходе протестных акций "желтых жилетов".

Эмманюэль Макрон заявил, что люди "устроившие в Париже хаос, предают дело, которому они якобы служат". Он пообещал сделать все, чтобы идентифицировать зачинщиков беспорядков с тем, чтобы те "ответили перед законом по всей строгости".

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В Париже в стычках между полицией и манифестами ранены 65 человек

Бурные столкновения между силами правопорядка и "желтыми жилетами", проходившие во французской столице, стали постепенно терять интенсивность лишь к 21:00 (23:00 мск), а до этого атмосфера невиданного ранее хаоса в течение нескольких часов приводила в ужас парижан.

Действительно такого, здесь давно не помнят. Даже недельной давности сцены герильи на Елисейских полях бледнеют по сравнению с тем, что происходило в центральных районах города. Во второй половине дня многие манифестанты и подключившиеся к ним радикалы всех мастей, включая анархистов, а также хулиганье с городских окраин, не смогли пробиться на Елисейские поля, где правоохранителями были устроены контрольно-пропускные пункты.

Тогда избрали иную тактику. Вместо того, чтобы штурмовать недоступную магистраль, развернулись и принялись громить прилегающие улицы двух самых престижных округов столицы - 16-й и 8-ой. Судя по всему, полицейские этого не ожидали, а поэтому не сразу отреагировали на такое развитие событий. Больше всего пострадала авеню Клебер, которая соединяет площадь Звезды - Шарль де Голль с площадью Трокадеро, с которой открывается самый лучший вид на Эйфелеву башню, что на другом берегу Сены.

Распоясавшаяся публика разбивала витрины бутиков, поджигала припаркованные автомобили, при этом огонь перебрасывался на деревья, превращая их в пылающие факелы. На авеню не осталось ни одного отделения банка, куда бы ни проникли налетчики, перевернув там все вверх дном. Нечто подобное происходило и на ближайших улицах - Пуанкуаре, Поль Дюмер и других.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
На Елисейских полях полиция арестовала более 80 "желтых жилетов"

Примерно в то же самое время, несколько групп отморозков пробрались на улицу Риволи, что рядом с Лувром и стали провоцировать находившихся там полицейских. Более того, попытались устроить пожар в саду Тюильри неподалеку от картинной галереи "Оранжери", а чтобы проникнуть туда, сломали часть двухметровой металлической изгороди. При этом пострадал один из носителей "желтого жилета". Его в крайне тяжелом состоянии срочно доставили в один из городских госпиталей.

По последним данным в Париже всего пострадало свыше ста человек, среди них 17 - полицейские, а арестовано 270 участников беспорядков. Надо полагать, что начальство правоохранительных органов, отвечавшие за порядок в Париже, ждет серьезные разборки полетов. Один из них руководитель Главного управления внутренней безопасности Лоран Нуньес признал, что в субботу пришлось иметь дело с "крайне радикальными агрессивными людьми", которые вышли на улицы не из протестных побуждений, а исключительно "ради стычек с полицией".

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