МИД РФ: Украина не может запретить иностранным журналистам посещать Крым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление замминистра информполитики Украины Эмине Джапаровой о посещениях иностранными журналистами Крыма.

"Хочу напомнить, что госорганы Украины не могут запретить иностранным журналистам посещать Крым. Ни теоретически, ни практически", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Джапарова заявила, сославшись на МИД Украины, что иностранным журналистам якобы запрещено въезжать на территории Крыма и Донбасса в связи с введенным Киевом военным положением.

Позднее украинское внешнеполитическое ведомство сообщило, что данная информация не соответствует действительности, поскольку этим занимается Госпогранслужба Украины.

Иностранные журналисты могут посещать Крым свободно, въезжая на территорию России в соответствии с утвержденным порядком, подчеркнула в этой связи Захарова.