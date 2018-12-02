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02.12.2018 16:06
Рубрика: Общество

Минздрав расширяет перечень бесплатных услуг по ОМС

Текст: Ольга Игнатова
В 2019 году еще больше высокотехнологичной помощи в России станет бесплатной. Об этом говорится в проекте постановления правительства о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2019-2021 годы.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Будет также продолжен переход от показателей койко-дни к показателям, характеризующим законченные случаи лечения пациентов. "Оплату через систему ОМС лечебные учреждения будут получать не за каждый койко-день, а за каждый пролеченный случай, - поясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. - Для медучреждений это удобно, не нужно отчитываться за каждый день, а пациенты смогут дольше оставаться в стационарах и получать весь комплекс необходимой помощи до полного выздоровления".

Еще одно новшество касается профилактики. Как уточняет Попович, это затронет участковых терапевтов: "Чтобы они приходили к пациентам с профилактическими осмотрами и объясняли, что болезни легче предупредить, чем лечить их. Сложно пока сказать, как это будет работать и будет ли, но задачи такие ставятся".

Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться

Расширяется перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС. "Сегодня уже практически вся высокотехнологичная помощь с доказанной эффективностью, существующая в России, предоставляется бесплатно", - отмечает член Комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяна Кусайко. Бесплатно сегодня оказывается уже 1,5 тысячи видов высокотехнологичной помощи. В 2019-м в перечень войдут эндопротезирование (в том числе с использованием компьютерной навигации) суставов рук и ног при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах, остеопорозе и системных заболеваниях, а также коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни.

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