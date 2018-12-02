Миронова выиграла пасьют на первом этапе Кубка IBU

В шведском Идре завершилась женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Победительницей стала россиянка Светлана Миронова.

Она финишировала со временем 32:57,0 секунды. Отметим при этом, что она допустила три промаха на двух заключительных огневых рубежах, но это не помешало ей в итоге занять первое место. Для сравнения, ставшая второй шведка Ингела Андерссон с тремя неудачными выстрелами отстала от победительницы на 17,5 секунды.

А третье место заняла еще одна представительница России Анастасия Морозова, она промахнулась четырежды, ее отставание составило 21,7 секунды. Кроме того, в топ-10 попала еще одна россиянка - Екатерина Мошкова стала девятой.