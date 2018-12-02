Саммит "Группы двадцати" впервые прошел на южноамериканском континенте - в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Владимир Путин назвал масштабную встречу лидеров двадцати крупнейших экономик мира удачной. Несмотря на разногласия, участникам саммита удалось согласовать итоговый документ, в котором они наметили общие подходы к решению проблем в экономике, в сфере безопасности и в энергетике. Один из важнейших результатов встречи - лидеры поддержали позицию России о необходимости реформы Всемирной торговой организации (ВТО).

БРИКС: вместе против протекционизма

По столице Аргентины Путин передвигался на отечественном лимузине "Аурус" - автомобиль из проекта "Кортеж" впервые преодолел такое огромное расстояние, прибыв вместе с президентом из Москвы. Российский лидер, как позже выяснилось на пресс-конференции, доволен машиной - удобная. Приглянулся лимузин и представителям арабских стран, которые, как рассказал Путин, выразили намерение приобрести такой же.

Рабочий график российского лидера был расписан буквально по минутам. Первым мероприятием стала традиционная встреча "на полях" "двадцатки" с коллегами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В переговорах в этом формате, судя по отзывам участников, наблюдалось куда больше согласия, чем в дискуссиях в рамках "двадцатки". Путин, выступая перед коллегами, представил свою позицию по принципиальным для России вопросам в сфере экономики и безопасности. В частности, он предупредил о последствиях возможного отказа США от обязательств по Договору о о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позиция руководства США создает риск неконтролируемой гонки вооружений, заявил президент РФ. Российский лидер предупредил о недопустимости "авантюрного использования" террористов в геополитических целях, ведь "заигрывания" с ними побуждают совершать новые кровавые злодеяния.

Односторонние и протекционистские меры противоречат духу и правилам Всемирной торговой организации

Владимир Путин в своем выступлении также осудил практику односторонних санкций и протекционизма. "Все это оказывает крайне негативный эффект на атмосферу сотрудничества на международной арене, приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики", - заметил Путин.

Слова президента РФ прозвучали на фоне заявлений ряда участников саммита "двадцатки" об ужесточении санкционного режима против нашей страны. Об этом заявила журналистам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, объявив такой потенциальный шаг последствием инцидента в Керченском проливе. Кроме того, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в Аргентине о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре по той же причине.

В итоговом заявлении лидеры стран "пятерки" призвали все государства ВТО к борьбе с односторонними и протекционистскими мерами и подтвердили свою решимость наращивать взаимодействие и сотрудничество в рамках БРИКС.

В формате "один плюс один"

Владимир Путин потратил немало времени, объясняя участникам саммита позицию России на тему инцидента с украинскими кораблями, которые были задержаны при пересечении границы РФ. Свои разъяснения российский лидер давал интересующимся коллегам и в ходе полноценных переговоров, и во время кратких контактов.

Так, "поминутную хронологию" событий Путин изложил в ходе бесед с канцлером Германии Ангелой Меркель (лидеры вместе позавтракали) и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Российский лидер признался журналистам, что не уверен, удалось ли ему убедить собеседников - "реакция была спокойная".

"Ну а какие будут возражения, если прямо в судовом журнале было записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и в Керченский пролив. Это спланированная провокация. Так и есть", - сказал президент, пояснив, что это следует и из документов, и из показаний самих моряков. "Ну что здесь скажешь, здесь возразить-то нечего", - добавил Владимир Путин.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану российский лидер тоже изложил позицию по кораблям, сообщил позже глава МИД России Сергей Лавров. Он выразил уверенность, что лидеры Франции, Турции и Германии услышали аргументы Владимира Путина.

Чего не скажешь о президенте США Дональде Трампе. Полноценной встречи лидеров "на полях" саммита не случилось - о ее отмене объявил сам Трамп, назвав причиной все ту же ситуацию с кораблями. В итоге президенты все же пообщались, как говорится, "на ногах", то есть вкратце.

"Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море, - рассказал российский лидер. - У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя. Но, во всяком случае, мы остались при своем мнении".

По словам Путина, встреча с Трампом состоится, когда американская сторона будет к этому готова. Переговоры, по его словам, давно назрели, особенно в связи с намерением США выйти из ДРСМД, а также грядущем завершением договора СНВ-3. Он отметил, что данные переговоры важны для всего мира. Ведь ребром стоят вопросы, связанные в том числе с нераспространением оружия массового уничтожения.

Хотя внимание прессы и было приковано к несостоявшимся российско-американским переговорам, куда более содержательные встречи у российского лидера состоялись с другими коллегами. Особенно результативная "двусторонка" у Путина прошла с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Как сообщил по ее итогам президент РФ, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Окончательной точки по поводу объемов пока не поставлено, и это станет предметом последующих договоренностей.

На переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ главной темой ожидаемо стал мирный договор - над ним, согласно договоренностям, будут работать спецпредставители с обеих сторон под кураторством министров иностранных дел.

Лидеры стран G20 подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста

Кроме того, собеседниками Путина "на полях" G20 стали лидеры Китая и Индии, с которыми президент РФ договорился о регулярных встречах в таком "тройном" формате.

И, конечно же, президент провел отдельные переговоры с "хозяином" саммита - президентом Аргентины. Владимир Путин и Маурисио Макри, в частности, подписали соглашение о партнерстве в области мирного атома, дающее возможность для строительства АЭС в Аргентине по российским технологиям.

ВТО нужна реформа

Сам саммит G20 состоялся в закрытом для журналистов режиме. Лидеры общались в разных форматах - и официально, и неформально.

Главное предложение, с которым выступил российский лидер, журналистам раскрыла его представитель в "двадцатке" Светлана Лукаш. По ее словам, Владимир Путин заявил о том, что G20 должна выработать подходы к реформе ВТО. Через год, когда лидеры встретятся в Японии, можно будет выступить с совместными предложениями в этой сфере. Президент России отметил роль ВТО, которая должна оставаться центральной площадкой в регулировании торговых споров. Реформировать организацию надо, так как она не вполне эффективна в регулировании новых сфер, таких как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции, пояснила Лукаш.

Мысль о реформе ВТО нашла отражение и в итоговом заявлении лидеров. "Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, производительности, инноваций, создания рабочих мест и развития. Мы признаем вклад в это международной торговой системы. В настоящее время она не достигает своих целей, и есть возможности для улучшений. В этой связи мы поддерживаем реформирование ВТО", - говорится в документе.

Собственно, документ могли бы и вообще не согласовывать - так было совсем недавно, на последнем саммите АТЭС. "Действительно, возникали споры по ряду моментов. Это миграционный кризис, вопросы торговли и другие вопросы, но в конечном итоге все-таки наши коллеги постарались, и документ появился, - заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Владимир Путин. - Да, можно сказать, что он носит общий характер, "округлый"... Тем не менее я считаю, что это на пользу".