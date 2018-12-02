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02.12.2018 12:55
Рубрика: Общество

Молодые россияне рассказали о своих планах и опасениях

Текст: Галина Мисливская
Главный приоритет в жизни - семейные ценности, а свое страшное - не найти интересную работу. Таковы итоги всероссийского исследования, которыми "Молодая гвардия "Единой России" поделилась с RT.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Как рассказал каналу председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, подавляющее большинство - 74,8% опрошенных - назвали своим приоритетом семейные ценности. 42,2% настроены на профессиональную самореализацию, 38,6% главным в жизни считают дружбу, примерно столько же - образование и познание мира (36,15%). Богатство заняло предпоследнюю позицию в топ-10 приоритетов (17,2%), а жажда славы - двенадцатое место (4,6%).

Фото: Depositphotos.com
Зачем молодежь копит миллионы

Согласно исследованию, к созданию крепкой, гармоничной семьи стремится более половины опрошенных (51,4%), 52,3% респондентов хотели бы иметь одного или двух детей, а 30% готовы пополнить ряды многодетных родителей.

При этом желание прожить яркую и насыщенную жизнь (45,9%) и жажда путешествий (38,7%) опередили стремление к профессиональной самореализации (32,7%). Однако почти половина (45,6%) молодых людей, нацеленных на успешную карьеру, готова менять ради этого место жительства.

Среди страхов на первом месте - безработица: 60,8% опрошенных заявили, что молодежь в современной России часто испытывает трудности при поиске работы. Более половины боятся не найти своего места в жизни (53,6%) и не реализовать свой потенциал (51%).

Как сообщает РТ, опрос был проведен в рамках кампании по изучению молодежных трендов "Чего хочет молодежь?". В нем приняли участие более 7,5 тысяч молодых граждан из всех регионов страны.

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На сайте МГЕР уточняется, что дискуссии "Чего хочет молодежь?" проводились в несколько этапов на местном и региональном уровнях. В них принимали участие студенты, представители формальных и неформальных молодежных сообществ регионов, студенческие лидеры, представители молодежных НКО, рабочая молодежь до 35 лет.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Социология Партии "Единая Россия"
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