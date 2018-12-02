МВД ФРГ извинилось за свинину, поданную на исламской конференции

МВД Германии выпустило заявление с извинениями в адрес участников Немецкой исламской конференции, прошедшей в Берлине. "Если мы оскорбили чьи-то религиозные чувства, то сожалеем об этом", говорится в обращении.

Причиной такого заявления стало недовольство участников мероприятия, которым в качестве одной из закусок предложили кровяную колбасу из свинины.

Мусульманские участники конференции посчитали, что организаторы таким образом проявили неуважение к ним. Как написал в своем Twitter журналист Тунджай Эздамар, "на Исламской конференции снова была свинина… Что хочет сказать этим МВД во главе с Зеехофером? Стоило бы проявить немного уважения к мусульманам, которые не едят свинину".

МВД ФРГ пояснило, что меню составлялось исходя из "религиозно-плюралистического состава участников", и в буфете была не только свинина, но 13 разных видов закусок, в том числе вегетарианская и халяльная кухни.