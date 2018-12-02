Нетаньяху опроверг обвинения в коррупции

"Ничего не было, потому ничего и не будет". Так израильский премьер Биньямин Нетаньяху отреагировал на возбуждение местной полицией так называемого дела 4000 по обвинению его в подкупе и конфликте интересов.

По его словам, обвинения полиции в коррупции, выдвинутые в его адрес, не имеют юридической силы и вызваны исключительно политическими соображениями. "Эти рекомендации еще до начала расследования были подготовлены и слиты в прессу", - пояснил глава израильского кабинета министров. Для этого, отметил Нетаньяху, подобран удобный политический момент: правительство переживает кризис, вызванный недавней отставкой влиятельного министра обороны, представителя правящей коалиции партии "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана. "Совсем недавно уполномоченные органы полностью отклонили рекомендации полиции против ряда государственных должностных лиц. Я уверен, что и в этом случае уполномоченные органы, рассмотрев этот вопрос, сделают тот же вывод", - пояснил израильский премьер, которого цитирует ynetnews.com. По версии полиции, в число подозреваемых также входят советник премьера по средствам массовой информации Эли Камир, адвокат Эйтан Цафрир и сын премьер-министра Яир Нетаньяху.

Напомним, что в воскресенье израильская полиция выступила с заявлением, сообщив, что ее расследование выявило "достаточные доказательства" для обвинения в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жены, отмечает Reuters. Стражи правопорядка утверждают, что Нетаньяху еще в бытность министром связи, а затем и главой правительства Израиля, оказал "нормативную поддержку" телекоммуникационной компании "Bezeq Telecom Israel" в обмен на более позитивное освещение деятельности его и его жены на новостном веб-сайте "Уалла", принадлежащем компании. Негативные статьи, компрометирующие премьера и его супругу, напротив, удалялись с сайта. По версии следствия, незаконные действия Нетаньяху с 2012 по 2017 годы способствовали получению выгоды самой компанией и ее главным мажоритарным акционером Шаулем Эловичем.

Ранее израильская прокуратура возбудила в отношении премьер-министра страны дела 1000 и 2000, связанные с незаконным получением им дорогих сигар и подарков от друзей-миллиардеров. По этим делам он допрашивался 12 раз, однако в итоге они не были переданы в суд.