Норвежцы выиграли супермикст на первом этапе КМ по биатлону

В словенской Поклюке стартовал новый розыгрыш Кубка мира по биатлону. Первой гонкой турнира стал супермикст, который выиграли норвежцы Текла Брун-Ли и Ларс-Хельге Биркеланд.

На четырех огневых рубежах они допустили в общей сложности четыре промаха и финишировали, показав лучшее время - 38:26,7 секунды. Вторыми стали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер с пятью промахами и отставанием в 8,5 секунды. Замкнули тройку украинцы Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. Хотя на двоих они промахнулись лишь раз, ходом они уступили прилично. Их отставание от победителей составило 20,7 секунды.

Россияне Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев стали лишь седьмыми. С четырьмя неудачными выстрелами они отстали от первого места почти на 40 секунд.

Программа Кубка мира продолжится сегодня. В смешанной эстафете 2х6 + 2х7,5 км Россию представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.