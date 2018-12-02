Огневая мощь: опубликованы эффектные кадры работы САУ "Акация" в Сирии

Сирийская артиллерия продолжает принимать участие в уничтожении террористических группировок. В Сети появились кадры работы 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 во время наступления в провинции Даръа. Крупнокалиберные "Акации" методично бьют залпами по позициям противника.

Можно только представить, что происходит в расположении боевиков, когда там одновременно взрываются более десятка снарядов весом более 43 кг каждый.

Huge 2S3 barrage during Daraa battle. pic.twitter.com/iiszuGt3JH — monitoring (@warsmonitoring) 1 декабря 2018 г.

В настоящее время на вооружении правительственных войск остаются около полусотни таких САУ, которые задействуют во всех наиболее ответственных боевых операциях.

2С3 были поставлены на Ближний Восток еще в 80-е годы. Они вооружены 152-мм гаубицами 2А33, максимальная дальность стрельбы которых активно-реактивными снарядами достигает 20,5 км. При весе в 2700 кг САУ, благодаря двигателю в 520 л.с., способна развивать по хорошей дороге скорость более 60 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 4 человека.

Кроме "Акаций", сухопутные войска Сирии имеют также как достаточно современные 152-мм буксируемые гаубицы "Мста-Б", поражающие объекты на расстоянии до 28 900 м и способные применять корректируемые боеприпасы с лазерным наведением комплекса "Краснополь", так и орудия-ветераны второй мировой войны - 122-мм М-30 образца 1938 года. Также для ударов по наземным целям активно используют 57-мм орудия комплекса С-60, которые очень часто устанавливают на автомобили "КамАЗ" и "Урал". Кроме того, в Сирии продолжается применение самых мощных в мире 240-мм минометов, способных боеприпасами массой в 130 и 228 кг бить по целям на дистанциях до 9650 метров и до 20 000 метров соответственно.