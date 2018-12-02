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02.12.2018 14:11
Рубрика: Культура

Ольга Куриленко не подтвердила, что сыграет Маргариту в фильме Лебедева

Текст: Сусанна Альперина

Когда режиссер Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенду номер 17", "Звезду" и другие картины вместе с продюсером Рубеном Дишдишяном, известным по фильмам "Ликвидация", "Аритмия", "Бресткая крепость" и "Дом" объявил о том, что они приступили к работе над новой экранизацией романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" - это произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Подробности проекта не разглашались даже на питчинге в Министерстве культуры. И вот несколько дней назад Рубен Дишдишян выложил у себя на странице в социальной сети Facebook фотографию, где они вместе с Николаем Лебедевым находятся на фоне украшенной к Новому году Москвы в компании с Максимом Матвеевым и Ольгой Куриленко. Продюсер подписал снимок "Встречаем зиму в снежной Москве!". После публикации совместной фотографии сразу же везде распространилась информация о том, что Максим Матвеев сыграет в новом фильме Мастера, а Ольга Куриленко - Маргариту.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Обозреватель "РГ" на Неделе российского кино в Лондоне поинтересовалась у самой актрисы, являющейся членом международного жюри этого фестиваля, насколько правдивы подобные слухи. Голливудская звезда крайне удивилась и рассказала, что ничего не знает о том, что утверждена на роль.

"Да, мы делали пробы и только, - сказала она. - Конечно, если бы я снялась в этой картине, то это была бы моя первая роль в русском фильме. Но ничего еще не решено".

Вопрос об исполнителях главных ролей был задан и продюсеру Рубену Дишдишяну. Он, находясь в Москве, ответил "РГ", что только идут пробы, и ни один актер на роль в будущей картине еще не утвержден.

При этом нетерпение зрителей можно понять. Мастер и Маргарита - произведение особое, актуальное во все времена, и именно в России с большим нетерпением ждут новую экранизацию.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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