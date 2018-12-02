Вот и отшумела уже двадцатая по счету книжная ярмарка Non/fiction, самый интересный книжный форум не только в России, но и в мире. Похожих ярмарок я не видел нигде, ни в одной стране. Есть мощные книжные ярмарки - Франкфуртская, Лондонская, Нью-Йоркская, Парижский книжный салон и другие. Но чтобы в течении пяти дней на сравнительно небольшой площадке собиралось такое количество интеллектуальной литературы, столько писателей, журналистов, теле- и радиоведущих, артистов и людей разных профессий, объединенных любовью к умной книге, - такого я не видел нигде.

Объявлено, что в будущем году ярмарка покинет "намоленное" место в ЦДХ и, возможно, переместится в Манеж. Манеж - это идеально! При всей притягательности ЦДХ места там для Non/fiction было явно недостаточно, и так называемое "чувство локтя" ощущали на себе все. Приятно, конечно, видеть аншлаги на книжной ярмарке, но ходить по головам - совсем не приятно.

Коротко об итогах ярмарки... Кроме России в ней приняли участие Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словения, США, Тайвань, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швеция, Эстония и Япония. Помимо крупных издательств гостями Non/fiction стали свыше тридцати малых и не только из Москвы и Петербурга, но и Владивостока, Вологды, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Москвы, Новосибирска, Оренбурга и Твери. За пять дней состоялось около 400 мероприятий, которые в режиме нон-стоп проходили на восьми площадках и на стендах участников.

Перед Non/fiction многие издания и интернет-порталы предложили свои рекомендательные списки книг

С точки зрения здравого смысла такое количество дискуссий, "круглых столов" и проч. - чистое безумие. Но у ярмарки Non/fiction такие правила игры. Ее задача - поражать, ослеплять интеллектуальной мощью современной России, а что из этого выходит в сухом остатке, уже не столь важно. Вообще мне кажется, что Non/fiction - это скорее эмоциональное действо, чем рациональное. Ее задача - напомнить, что книга не только и не столько товар, сколько, извините за трюизм, двигатель прогресса.

И вот здесь я добавлю ложку дегтя...

Перед тем как стартовала Non/fiction, целый ряд газет, журналов и интернет-порталов предложили свои рекомендательные списки: что стоит купить на ярмарке или хотя бы на что стоит обратить внимание. Такие рекомендательные списки давались и в прошлые годы, но в этом году случилось что-то особенное.

Газета "Коммерсантъ" предложила список из 55 книг. Электронное издание "Афиша Daily" - из 30. Портал "Медуза" - 35. Электронный журнал "Арзамас" - 15. Ну и так далее. Всех превзошел уважаемый мною портал "Горький", предложивший список из 100 книг. Свои рекомендательные списки предложили также книжные блогеры, а их сегодня такое количество, что только в "коротком списке" премии "Литблог", лауреат которой будет назван завтра на премии "Большая книга" в Доме Пашкова, фигурирует 15 имен. Сколько же было в "длинном" и сколько их вообще в Сети? Напомню: книжные блогеры - это те, кто добровольно и, что называется, даром наполняют свои странички в Сети, рецензируя новые книги и так далее.

Активность "рекомендаций" в этом году была столь велика, что один из критиков, Егор Михайлов, составил свой рейтинг "рекомендаций". Может, я отстал от времени, но такого жанра (рейтинг советов, что купить на книжной ярмарке), я не припоминаю. Это какое-то ноу-хау. Список Михайлова называется "Non/fiction. Самый главный список", т. е. предполагается, что это и есть сводный рекомендательный список книг ярмарки. В рейтинге Егора Михайлова задействованы 28 газет, порталов и наиболее авторитетных блогеров. В итоге получился список из... 562 книг. И тут я задумался... Понятно, что список из полутысячи книг никакой рекомендацией служить не может. Его и самого постичь трудно, если не просто скользить по названиям, а хотя бы прочитать аннотации к этим книгам в интернете, хотя бы понять, о чем они. Но лично мне не понятна и другая простая вещь: а чему вообще может служить этот список?

Зачем он? Из какого неведомого космоса он к нам прилетел и какие инопланетяне его составляли? Что это за критики и обозреватели, способные предложить читателям к прочтению 50, 100 книг? Они их сами прочитали? Они их купили в магазине или их прислали им из издательств? По почте? Курьерами?

Понимаю, что задаю глупые и наивные вопросы, над которыми будет смеяться любой "профессионал" в сфере книжного оборота. Но это те вопросы, которые имеет право задать нашей "профессиональной" элите нормальный российский читатель. И главный вопрос звучит так: "Ребята, вы понимаете, что не только сами эти книги, но даже их списки не могут удержаться в голове?"

В библиотеке предка Пушкина Абрама Петровича Ганнибала было 347 книг. Это была крупнейшая частная библиотека

Один из отцов-основателей Non/fiction Борис Куприянов на "Эхе Москвы" назвал эту ярмарку "ярмаркой находок". И я с ним согласен. Самое интересное на этой ярмарке - случайно увидеть книгу, которую ты подсознательное ждал, и - вот она! И самое любопытное, что это может быть и старая книга (они тоже продаются на ярмарке, скромно, в сторонке). Так однажды я за сущие копейки купил на Non/fiction редкую книгу М.В. Муратова о "толстовце" В.Г. Черткове, изданную в 1934 году. И у меня, правда, было ощущение, что она меня там ждала, вот лично меня.

100 книг, 500 книг? В библиотеке предка Пушкина Абрама Петровича Ганнибала было 347 книг. Это была крупнейшая частная библиотека Петровского времени. По нынешним понятиям он был невеждой. Но тогда как эти люди строили великую империю, побеждали в великих войнах и осваивали новые земли? Может быть, потому, что читали книги, а не "списки".