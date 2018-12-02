После поединка Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья

Американский боксер Деонтей Уайлдер в восьмой раз защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В титульном поединке против британца Тайсона Фьюри была зафиксирована ничья решением судей - 115:112, 110:114, 113:113.

Фьюри - удивительный боксер. Глядя на этого сутулого неторопливого гиганта, с боков которого свисает жирок, сложно было понять, что он намерен противопоставить сухопарому и быстрому Уайлдеру. Однако внешний вид Фьюри, как и его образ жизни, никого не должны обманывать. Именно британец в 2015 году поставил крест на многолетней гегемонии братьев Кличко в тяжелом весе.

Эпатажный Фьюри спускал чемпионский пояс в унитаз, он был дисквалифицирован за допинг, объявлял о завершении карьеры, возвращался на профессиональный ринг. И при этом он был и до сегодняшнего дня оставался непобежденным - в 28 боях он одержал 28 побед. У Уайлдера, впрочем, была более впечатляющая статистика: 40 побед в 40 боях и 39 нокаутов. Теперь перед Тайсоном стояла новая задача: закончить эпоху Уайлдера.

На церемонии взвешивания в канун боя британец оказался тяжелее своего соперника на 20 кг - он показал на весах 116,3 кг, а американец - 96,3 кг. Фьюри не обошелся без провокаций в адрес оппонента, на что Деонтей отреагировал спокойно: "Фьюри напуган, я умею распознавать страх. И это правильно, игры кончились, на кону боя стоят наши жизни".

По крайней мере, недооценки соперника со стороны Уайлдера не было ни на йоту. И в ринге Фьюри показал, что он действительно находится в отличной форме: он ловко уворачивался от молниеносных выпадов Деонтея и сам выбрасывал опасные джебы и боковые.

Впрочем, до шестого раунда борьба была достаточно равной. Несколько раз оппоненты обменялись точными и мощными ударами, при этом заметно нервничал вовсе не Фьюри, а Уайлдер. В седьмом раунде Деонтей начал атаковать активнее, пытаясь проводить серии, но Тайсон вновь на удивление легко уклонялся. Таким же оказался и восьмой раунд. А вот в девятом случился нокдаун - выпад Уайлдера, казалось, прошел по касательной, однако Фьюри оказался на ринге. Впрочем, он моментально поднялся, дав рефери понять, что с ним все в порядке. А после лишь показал язык сопернику.

Этот нокдаун и правда никак не повлиял на состояние британца, который по-прежнему довольно легко уходил от боковых и апперкотов, а если ситуация становилась слишком некомфортной, то клинчевал. К концовке боя Фьюри атаковал меньше, чем оппонент, но его удары несли гораздо большую опасность: так, в 10-м раунде он сумел пробить в лицо Уайлдеру между перчаток - удар был сокрушительной силы, и любой другой на месте Деонтея, вероятно, упал бы.

Казалось, что дело в итоге так и закончится обменом ударами, но в 12-м раунде Фьюри зазевался и пропустил мощнейшую "двойку", от которой он ничком опрокинулся на настил ринга. Все были уверены, что это нокаут, но, к удивлению публики, британец поднялся на счет "восемь", и рефери позволил продолжить бой.

Тем не менее, для Тайсона это был как будто конец. Никто не сомневался, что два нокдауна не оставляли ему шансов на победу по очкам, хоть после финального гонка Фьюри вскочил на канаты, победно вскинув руки. А после они с Уайлдером крепко обнялись и около минуты стояли так, что-то говоря друг другу. Однако финальный вердикт поверг многих в удивление - даже, несмотря на то, что британец дважды оказывался на канвасе, он набрал достаточно очков, чтобы судьи разделились во мнениях и не смогли назвать победителя. Таким образом, чемпионский пояс остался у Уайлдера, однако Фьюри - по-прежнему непобежденный.