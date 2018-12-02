Новости

В авиакомпании прокомментировали инцидент с группой "Чайф" 18:58
Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах 17:05
Видео: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 14:25
Умер комик Кен Берри 14:10
Завершена работа над долгожданным сиквелом "Железного неба" 01.12.2018

Представитель "Чайфа" прокомментировала инцидент с участием группы

Новости
    02.12.2018, 17:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Пресс-атташе рок-группы "Чайф" Марина Залогина прокомментировала инцидент с участием музыкантов коллектива, имевший место сегодня утром на борту самолета, выполнявшего рейс Новосибирск - Екатеринбург.

Напомним. Ранее в Сети появилось снятое одним из пассажиров видео с борта авиалайнера, на котором основатели группы Шахрин и Бегунов выясняют отношения со стюардессой. Причиной недовольства музыкантов стали проблемы с системой кондиционирования воздуха на борту самолета. В результате чего температура, по некоторым данным, поднялась до сорока градусов, и некоторым пассажирам от жары стало дурно. С учетом, что, как сообщалось, перед тем им пришлось некоторое время просидеть в автобусе на морозе при "минус" 25.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах

По словам Заголиной, участники группы "Чайф" не имеют претензий к авиакомпании, на борту самолета которой во время рейса произошел сбой системы кондиционирования.

Представитель коллектива пояснила, что тур завершался в Иркутске, из Иркутска группа прилетела в Новосибирск и из Новосибирска отправилась домой - в Екатеринбург. "Как всякое хорошее дело на Руси, наш тур закончился баней. Чтобы какие-то претензии (были) к авиакомпании, этого нет", - приводит РИА Новости слова Марины, заверяющий, что в подобных ситуациях "чувство юмора помогает".

Группа "Чайф" была создана Шахриным, Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985-м, в том же году вышел дебютный альбом.

Песни "Чайфа" звучат в фильмах и сериалах "По ту сторону волков", "День выборов", "День радио", "Дом кувырком", "Стиляги".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Новый фильм Гая Ричи: свежие подробности и фото со съемок 01.12.2018
Вышел трейлер комедийного хоррора "Счастливого дня смерти" 01.12.2018
Видео: лысая Кара Делевинь показала Голлума 01.12.2018
Умер один из отцов минимализма в искусстве Роберт Моррис 01.12.2018
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
Создатель "Ласкового мая" будет продюсировать 16-летнюю дочь Осина 01.12.2018
Дом актера криминальных сериалов забросали банками с краской 30.11.2018
Вдова Игоря Талькова отреагировала на задержание сына полицией 30.11.2018
⧣ музыка
Фото: instagram.com/shnurovs
Сергей Шнуров пообещал приехать на Украину в старости 30.11.2018
В Москве сын Игоря Талькова задержан по подозрению в пьяном вождении 30.11.2018
"С рюмкой в руке": сестра Евгения Осина рассказала, как нашла его тело 30.11.2018
⧣ скандалы
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Сын Игоря Талькова рассказал о своем задержании полицией 30.11.2018
Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах 29.11.2018
88-летний актер Иван Краско ушел от 28-летней к предыдущей жене 27.11.2018