Представитель "Чайфа" прокомментировала инцидент с участием группы

Пресс-атташе рок-группы "Чайф" Марина Залогина прокомментировала инцидент с участием музыкантов коллектива, имевший место сегодня утром на борту самолета, выполнявшего рейс Новосибирск - Екатеринбург.

Напомним. Ранее в Сети появилось снятое одним из пассажиров видео с борта авиалайнера, на котором основатели группы Шахрин и Бегунов выясняют отношения со стюардессой. Причиной недовольства музыкантов стали проблемы с системой кондиционирования воздуха на борту самолета. В результате чего температура, по некоторым данным, поднялась до сорока градусов, и некоторым пассажирам от жары стало дурно. С учетом, что, как сообщалось, перед тем им пришлось некоторое время просидеть в автобусе на морозе при "минус" 25.

По словам Заголиной, участники группы "Чайф" не имеют претензий к авиакомпании, на борту самолета которой во время рейса произошел сбой системы кондиционирования.

Представитель коллектива пояснила, что тур завершался в Иркутске, из Иркутска группа прилетела в Новосибирск и из Новосибирска отправилась домой - в Екатеринбург. "Как всякое хорошее дело на Руси, наш тур закончился баней. Чтобы какие-то претензии (были) к авиакомпании, этого нет", - приводит РИА Новости слова Марины, заверяющий, что в подобных ситуациях "чувство юмора помогает".

Группа "Чайф" была создана Шахриным, Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985-м, в том же году вышел дебютный альбом.

Песни "Чайфа" звучат в фильмах и сериалах "По ту сторону волков", "День выборов", "День радио", "Дом кувырком", "Стиляги".