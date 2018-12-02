Президент РФ подвел итоги саммита G20

Президент России Владимир Путин назвал положительным результатом саммита G20 в Аргентине сам факт подписания итогового соглашения по итогам мероприятия. Заявления в коммюнике носят общий характер, однако важно, что лидеры все же вышли на такой документ.

Например, на саммите АТЭС таковой вообще согласован не был, сказал Путин. В Аргентине между лидерами возникло немало споров по ряду моментов, включая миграционный кризис, вопросы торговли и так далее.

- Но в конечном итоге все-таки наши коллеги постарались и документ появился, - сообщил российский лидер, говоря о работе шерп и экспертов. - Да, можно сказать, что он носит такой общий, округлый характер.

Однако и такое решение "на пользу", сделал вывод Путин, добавив, что итоговый документ высветил наиболее важные проблемы, которыми занимается "двадцатка".

- Он во всяком случае показывает нам направление движения, необходимое, чтобы решать стоящие перед нами задачи, - подчеркнул президент РФ.

От таких глобальных мероприятий и не стоит ждать прорывов, ответил он на сомнения журналистов. Этому мешает большое количество противоречий. Хорошо, что, по крайней мере, фиксируется общий порыв на совместные шаги по разрешению разногласий, заметил Путин.

Среди договоренностей, о которых говорится в итоговом документе, он отметил поставленную цель о реформе ВТО. Ведь организация, как признали лидеры, не в полной мере отвечает тем задачам, ради которых она создавалась. Главы государств договорились предложить механизм по совершенствованию ВТО, для чего будет создана рабочая группа.