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02.12.2018 00:00
Рубрика: Власть

Президент РФ подвел итоги саммита G20

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)
Президент России Владимир Путин назвал положительным результатом саммита G20 в Аргентине сам факт подписания итогового соглашения по итогам мероприятия. Заявления в коммюнике носят общий характер, однако важно, что лидеры все же вышли на такой документ.
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Например, на саммите АТЭС таковой вообще согласован не был, сказал Путин. В Аргентине между лидерами возникло немало споров по ряду моментов, включая миграционный кризис, вопросы торговли и так далее.

- Но в конечном итоге все-таки наши коллеги постарались и документ появился, - сообщил российский лидер, говоря о работе шерп и экспертов. - Да, можно сказать, что он носит такой общий, округлый характер.

Однако и такое решение "на пользу", сделал вывод Путин, добавив, что итоговый документ высветил наиболее важные проблемы, которыми занимается "двадцатка".

- Он во всяком случае показывает нам направление движения, необходимое, чтобы решать стоящие перед нами задачи, - подчеркнул президент РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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От таких глобальных мероприятий и не стоит ждать прорывов, ответил он на сомнения журналистов. Этому мешает большое количество противоречий. Хорошо, что, по крайней мере, фиксируется общий порыв на совместные шаги по разрешению разногласий, заметил Путин.

Среди договоренностей, о которых говорится в итоговом документе, он отметил поставленную цель о реформе ВТО. Ведь организация, как признали лидеры, не в полной мере отвечает тем задачам, ради которых она создавалась. Главы государств договорились предложить механизм по совершенствованию ВТО, для чего будет создана рабочая группа.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Саммит G20 в Аргентине
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