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02.12.2018 18:30
Рубрика: Экономика

Продукты с ГМО отметят специальным значком

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
На особые продукты в магазинах укажет специальный знак с надписью "ГМО". Он будет располагаться рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новые нормы вступают в силу с 26 декабря.
То, что продукты с ГМО могут нанести вред здоровью, еще не доказано, а вот вред от пестицидов уже неоспорим. Фото: Depositphotos.com То, что продукты с ГМО могут нанести вред здоровью, еще не доказано, а вот вред от пестицидов уже неоспорим. Фото: Depositphotos.com
То, что продукты с ГМО могут нанести вред здоровью, еще не доказано, а вот вред от пестицидов уже неоспорим. Фото: Depositphotos.com

Маркировать продукцию спецзнаком необходимо, если содержание ГМО превышает 0,9 процента. "Такие нормы соответствуют требованиям ЕС", - поясняет директор Института органического сельского хозяйства Иван Гараев. Однако обнаружить отечественные трансгенные продукты в магазинах сложно. До 2016 года у нас действовал мораторий на производство, выращивание ГМО-продукции, затем в силу вступил запрет. Также нельзя ввозить ГМО-семена. А продукты питания можно. Теперь такую еду на полке можно будет узнать сразу. Правда, поставщик обязан сам указывать наличие трансгенов. Если же в Россию ввозится ГМО-сырье, например, кукуруза или соя, то производитель должен сам отдать его на экспертизу и затем указать содержание ГМО на упаковке.

Трансгенные продукты питания в российские магазины поступают в основном из-за рубежа, но наши производители все-таки используют импортное сырье с ГМО

Между тем в профессиональной научной среде дискуссии продолжаются. Пока никто не может ни доказать наличие вреда ГМО, ни опровергнуть. Сторонники использования ГМО говорят, что за 15 лет, что люди массово употребляют трансгенные продукты, никаких последствий не обнаружено. Противники отвечают: последствия мы увидим на втором и третьем поколении наших детей.

В глобальном смысле ГМО уже влияет на планету. В основном проявляется оно в сокращении уникальных природных сортов растений. В США, лидирующих по производству ГМО-продукции, на трансгенные семена уже перешло более 55 процентов предприятий растениеводства, в Бразилии - более 21, в Аргентине - более 15, в Канаде и Индии - более 7, приводит пример Гараев. В результате, отмечает он, есть опасность, что все сведется к 2-3 позициям возделываемых культур и ограничению ассортимента в магазинах.

Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам

Но, как всегда бывает в природе, на силу действия найдется сила противодействия. Параллельно с использованием ГМО- продуктов в мире усиливается влияние органического сельского хозяйства. Органическая продукция изначально не допускает не только наличия ГМО, но и любых других типов загрязнений - пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов.

"На самом деле гораздо более явный и научно доказанный вред в продуктах питания могут нести остатки пестицидов, антибиотиков и гормонов роста", - говорит председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Пестициды накапливаются в организме и вызывают угрожающие жизни заболевания - рак, сахарный диабет, аллергию. А пассивное употребление антибиотиков даже в малых дозах с продуктами питания вызывает привыкание к ним организма, и они в некоторых случаях уже не действуют при некоторых болезнях. Гормоны роста негативно влияют на эндокринную систему, поясняет эксперт. Так что в ближайшем будущем продовольственный рынок, видимо, ждет дальнейшее ужесточение запретов и контроля использования антибиотиков и гормонов роста.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в декабре 2018 года Генетически модифицированные продукты
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