Путин и Эрдоган согласовали шаги по сирийскому Идлибу

По словам Лаврова, на встрече лидеров двух стран "было отмечено, что, несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить 20-километровую демилитаризованную полосу. Стороны согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность".

Как заявил Путин журналистам на пресс-конференции на G20, "Ситуация в Идлибе нас тоже беспокоит, мы видим, что там пока не все удается нашим турецким партнерам, но они работают, это правда. Мы видим, что они работают по созданию демилитаризованной зоны, но надеемся, что и спецслужбы наши и Министерство обороны эту задачу решат в самое ближайшее время".

Также на встрече в столице Аргентины Эрдоган предложил Путину провести новый саммит по Идлибу.

Как подчеркнул турецкий президент, выступая перед журналистами в Буэнос-Айресе, "Идлиб - крупный регион, город, и если бы мы не решили этот вопрос, то сотни тысяч беженцев хлынули бы к нам. Достигнутое с Россией соглашение в Сочи, а также договоренности на четырехстороннем саммите Турции, РФ, ФРГ и Франции в Стамбуле выполняются, несмотря на некоторые проблемы. В сотрудничестве с Москвой мы сохраняем контроль над ситуацией, и сейчас жители Идлиба возвращаются домой, и мы намерены вместе с Россией продолжать эту работу по Идлибу".

Речь идет о договоренности Москвы и Анкары, заключенной 17 сентября на встрече в Сочи. Тогда стороны условились создать к середине октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров. Зона должна пройти вдоль линии соприкосновения сирийской армии и вооруженной оппозиции. Патрулировать зону должны совместно Россия и Турция. Однако позже Анкара сказала, что турецкой стороне требуется дополнительное время до начала патрулирования, поскольку сейчас она не может гарантировать безопасность со своей стороны.