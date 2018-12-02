Путин и Эрдоган согласовали шаги по сирийскому Идлибу

Новости

Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах 17:05
Кириченко: Бельгия - фаворит группы, Россия займет второе место 17:03
"Краснодар" на своем поле одержал победу над "Уралом" 16:44
В Амурской области погиб пассажир перевернувшегося автобуса 16:39
Jeep привезет в Россию Gladiator 16:30
Миронова выиграла пасьют на первом этапе Кубка IBU 16:25
Фото: Один из первых российских автозаводов превращается в руины 15:35
Власти Турции хотят покончить с традицией стрельбы на свадьбах 15:30
Россия завершила испытания комплекса разведки "Пенициллин" 15:26
Утвержден экипаж очередной экспедиции на МКС 15:20
Норвежцы выиграли супермикст на первом этапе КМ по биатлону 15:17
В Тбилиси задержали семерых граждан Украины 15:13
Минск: Какие сюрпризы ожидают меломанов в канун Нового года 15:11
Под Москвой сотрудник ДПС ранил себя во время проверки документов 14:54
Какие налоги в столице нужно оплатить до 3 декабря 14:48
Видео: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 14:25
В Госдуме готовят послабления для приема украинцев в гражданство России 14:12
Ольга Куриленко не подтвердила, что сыграет Маргариту в фильме Лебедева 14:11
Умер комик Кен Берри 14:10
Российские журналисты напугали британских военных 14:03
В Краснодаре семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 13:42
Полиция рассказала о раненой женщине на станции метро "Лубянка" 13:41
В Пермском крае при пожаре погибли три человека 13:33
В Петербурге из замерзшего бассейна вызволили тюленя Крошика 13:23
Опции автомобиля, которые спасут вам жизнь 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
02.12.2018 16:19
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган согласовали шаги по сирийскому Идлибу

Текст: Константин Волков
Договоренность по демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб была согласована на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на телеканале "Россия 1".

По словам Лаврова, на встрече лидеров двух стран "было отмечено, что, несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить 20-километровую демилитаризованную полосу. Стороны согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность".

Минобороны заявило о подготовке террористами новой химатаки в Сирии

Как заявил Путин журналистам на пресс-конференции на G20, "Ситуация в Идлибе нас тоже беспокоит, мы видим, что там пока не все удается нашим турецким партнерам, но они работают, это правда. Мы видим, что они работают по созданию демилитаризованной зоны, но надеемся, что и спецслужбы наши и Министерство обороны эту задачу решат в самое ближайшее время".

Также на встрече в столице Аргентины Эрдоган предложил Путину провести новый саммит по Идлибу.

Как подчеркнул турецкий президент, выступая перед журналистами в Буэнос-Айресе, "Идлиб - крупный регион, город, и если бы мы не решили этот вопрос, то сотни тысяч беженцев хлынули бы к нам. Достигнутое с Россией соглашение в Сочи, а также договоренности на четырехстороннем саммите Турции, РФ, ФРГ и Франции в Стамбуле выполняются, несмотря на некоторые проблемы. В сотрудничестве с Москвой мы сохраняем контроль над ситуацией, и сейчас жители Идлиба возвращаются домой, и мы намерены вместе с Россией продолжать эту работу по Идлибу".

Речь идет о договоренности Москвы и Анкары, заключенной 17 сентября на встрече в Сочи. Тогда стороны условились создать к середине октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров. Зона должна пройти вдоль линии соприкосновения сирийской армии и вооруженной оппозиции. Патрулировать зону должны совместно Россия и Турция. Однако позже Анкара сказала, что турецкой стороне требуется дополнительное время до начала патрулирования, поскольку сейчас она не может гарантировать безопасность со своей стороны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Правительство МИД Саммит G20 в Аргентине Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об общении с Трампом в Аргентине
МИД РФ: Украина не может запретить иностранным журналистам посещать Крым
Нетаньяху опроверг обвинения в коррупции
После поединка Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья
Регионы получат финансовую поддержку для решения проблем дольщиков