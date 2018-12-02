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02.12.2018 07:55
Рубрика: Власть

Путин назвал "маловероятными" события из фильма "Хантер Киллер"

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

В Аргентине на пресс-конференции по итогам саммита G20 журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прокомментировать сюжет американского фильма "Хантер Киллер" режиссера Донована Марша.

Фото: kinopoisk.ru
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Картина рассказывает о том, как экипаж американской субмарины спасает российского президента, захваченного мятежниками, которые устроили госпереворот. Выслушав пересказ сюжетной линии, Путин уточнил, правильно ли он понял, что американская подлодка зашла на российскую базу?

"Уже маловероятный сценарий, фантастический!" - отметил президент. "У нас два маленьких катера, подаренных США Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу", - обратился глава государства к журналисту. В завершение он резюмировал: "Плохой фильм", пишет ТАСС.

Экшн-триллер "Хантер Киллер", основан на романе "Точка обстрела" Джорджа Уоллеса и Дона Кита о мятежном российском адмирале, задумавшем развязать новую мировую войну. В США фильм вышел в прокат 19 октября и собрал свыше 13 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

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