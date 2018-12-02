Путин не отказывается от контактов с Порошенко

Президент РФ Владимир Путин на конференции по итогам саммита G20 ответил на вопросы журналистов, касающиеся отношений с Украиной. Российский лидер заявил, что не отказывается от контактов на высшем уровне со своим украинским коллегой. Правда, признал, что общаться с Петром Порошенко сложно, потому что нет понимания, о чем говорить.

"Ничего же не выполняется", - сказал Путин, имея в виду договоренности.

Путин заявил, что действующее руководство Украины является "партией войны", которое не заинтересовано в мирном урегулировании конфликтов. А значит, провокации, подобные керченской, а также конфликт на Донбассе - все это будет продолжаться.

- Почему? Потому что в условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело сейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства, - пояснил свою позицию российский лидер.

Он привел подходящую к случаю поговорку: "Кому война, а кому мать родна".

- Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике, - резюмировал президент РФ, добавив, что Порошенко пытается списать неудачи на мнимого агрессора.

Он также отметил, что военное положение было введено Киевом в 10 областях, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой. Таким образом, "руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень".