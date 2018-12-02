Энергосбытовым компаниям и гарантирующим поставщикам электроэнергии будут грозит штрафы до миллиона рублей, если выяснится, что они работают без лицензии или нарушают ее требования. Чтобы получить лицензию и привести свою деятельность в порядок, у энергосбытов был весь этот год. Штрафы начнут выписывать 30 декабря этого года.

Задача лицензирования заключается в том, чтобы исключить мошеннические схемы в энергосбытовой деятельности (это должно повысить платежную дисциплину), создать квалифицированный розничный рынок электроэнергии, а также улучшить качество поставок электроэнергии и обслуживания потребителей. Вся деятельность энергосбытовых компаний будет максимально публичной, обещали в Минэнерго, так как будет создан реестр, включающий компании с лицензией и лишившихся ее. Любой желающий при этом сможет самостоятельно вести мониторинг.

Основанием для отказа в предоставлении лицензии может стать несоответствие соискателя требованиям, а также недостоверная информация, которую он укажет о компании в документах. Если лицензия уже выдана, то проверять, есть ли нарушения, власти будут внеплановыми проверками документов и выездными инспекциями. Плановые проверки не предусмотрены.

За найденные нарушения в энергосбытовой деятельности должностным лицам будет грозить штраф до пяти тысяч рублей рублей, для юрлиц он составит до 40 тысяч. Если нарушение сочтут грубым, то для первых штраф вырастет до 200 тысяч рублей, для вторых - до полумиллиона рублей. В то же время возможна дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет. Отсутствие лицензии тоже повлечет ответственность, но кроме штрафов (до миллиона рублей для юрлиц) должностным лицам грозит дисквалификация на срок до трех лет.