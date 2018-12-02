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02.12.2018 21:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Расширение Дидонато на Восток

Американка спела в "Зарядье" о войне и мире
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
Знаменитая американская меццо-сопрано Джойс Дидонато, оперная звезда, обладательница Грэмми, выступила в Москве в Концертном зале "Зарядье" с авторским проектом, который она показывает в разных странах мира. Ее In War&Peace: Harmony Through Music (В войне и мире: к гармонии через музыку) - синтетический спектакль, на языке музыки барокко и возвышенной классицистской риторики говорящий об историческом опыте и современности человеческой цивилизации.
Следы трагедии у певицы на лице - но у Дидонато есть ключ к гармонии, которая выше любой трагедии. Фото: Пресс-служба концертного зала "Зарядье" Следы трагедии у певицы на лице - но у Дидонато есть ключ к гармонии, которая выше любой трагедии. Фото: Пресс-служба концертного зала "Зарядье"
Следы трагедии у певицы на лице - но у Дидонато есть ключ к гармонии, которая выше любой трагедии. Фото: Пресс-служба концертного зала "Зарядье"

В своем спектакле Джойс Дидонато поет арии из опер Генделя, Перселла, Лео, Кавальери, Джезуальдо да Венозы, присоединив к ним текст из XXI века - Da pacem, Domine Арво Пярта, созданный в 2004 году в память о жертвах взрывов в Мадриде. В этом сочинении протягивается нить от гимна VI-VII веков на слова из Второй книги Царств, Второй книги Паралипоменон и Псалтиря в дисгармоничную реальность нового тысячелетия.

В антураже современной трагедии (теракта в Париже в 2015 году) появился и сам спектакль Дидонато In War&Peace: Harmony Through Music: попытка вернуть разум и сердце человека к красоте и гармонии, во все времена спасавшие цивилизации от самоистребления.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Дидонато появляется в первой части своего представления в образе самой трагедии: в жестком ассиметричном каркасе кринолина (дизайнер Вивьен Вествуд), в гриме с "подтеками" и кровавыми "кляксами" на шее и лице, с вздыбленной челкой. Но от образа ее не исходит агрессия - она героиня высокой трагедии, которую разыгрывает по всем правилам и канонам классицистской эстетики времен Расина, Генделя, Перселла. Ее движения скупы и регламентированы: ужас, боль, мольба - в жестах рук, в плавных поворотах корпуса, в величественной скульптурной статике.

Пластическую экспрессию действию задает аргентинский танцовщик Мануэль Палаццо, виртуозно вращающийся в ритурнелях на узком подиуме перед оркестром и появляющийся в сценах отчаяния, предчувствия, предсмертного прощания трагических героинь. Голос этих далеких образов из разных мифов и цивилизаций плывет в темноте зала, изливаясь красотами барочных фиоритур под нежные тембры исторических инструментов - скрипок, виол де гамб, теобр, клавесина и других (Камерный оркестр Il pomo d oro под управлением дирижера и клавесиниста Максима Емельянычева).
Парк "Зарядье" каждый месяц посещает почти миллион человек

Несмотря на ужасы смертоносных историй, героини Дидонато: генделевская Сторге, жена библейского полководца Иевфая, Андромаха из оперы Лео, вручающая Пирру меч, чтобы тот сразил ее сына, умирающая от любви к Энею перселловская Дидона, даже интриганка Агриппина, мать императора Нерона - поют не на эмоциях ненависти, а на возвышенном языке страдания, ярости, несчастной любви, ужаса, ламенто.

И Дидонато в тончайших градациях фиоритур, штрихов, динамики передает ту высшую гармонию, которую не может уничтожить никакая трагедия.

Ключ к этой гармонии Дидонато показывает в части Мир, где звучат арии из перселловских и генделевских опер и Da pacem, Domine (Дай мира, Господи) Пярта: восхищение божественной красотой мира и природы.

Это то, что музыка может принести человеку во все времена.

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