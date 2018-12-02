На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть машин

На Ленинградском шоссе примерно в шести километрах от МКАД в районе Молжаниновки столкнулись шесть автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщили "РГ" в столичном управлении ГИБДД, ДТП произошло 2 декабря в 21:58. Сейчас на месте работает "Скорая помощь". Обстоятельства аварии выясняются.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор в сторону Москвы растянулся на несколько километров и продолжает расти. Очевидцы предупреждают, что машины практически не двигаются. Ситуация осложняется тем, что сегодня большой поток транспорта - многие возвращаются с дач в город.В сторону области затор значительно меньше. Тем не менее, есть предупреждения, что движение существенно затруднено в оба направления.