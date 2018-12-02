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02.12.2018 14:54
Проект: В регионах

Под Москвой сотрудник ДПС ранил себя во время проверки документов

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области полицейский случайно ранил себя, когда задерживал подозрительного водителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инспектор ДПС остановил Infiniti. Водитель отказался предъявить документы, а сидевшая рядом пассажирка в ярости начала оскорблять инспекторов. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, сотрудник автоинспекции снял с предохранителя табельный пистолет. Тогда женщина выскочила из иномарки и набросилась на полицейского. Инспектор случайно выстрелил себе в бедро, его пришлось госпитализировать.

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Водителя Infiniti в итоге задержали. Им оказался сотрудник полиции из Мытищ. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

По факту инцидента началась служебная проверка. Провинившегося сотрудника уволят, а его руководителей привлекут к ответственности.

Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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