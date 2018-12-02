Моряки Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур, куда прибыл 27 ноября. В составе отряда - ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".

Как сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, моряки-тихоокеанцы побывали на военно-морской базе Чанги. В рамках визита руководство отряда посетило командующего Военно-морскими силами Сингапура, командира базы Чанги и мэра города.

Во время Дня открытых дверей моряки ВМС Сингапура смогли осмотреть российские корабли. В ходе экскурсии по кораблю "Адмирал Пантелеев" представители команды показали посетителям основное вооружение, в том числе зенитный ракетный комплекс "Кинжал". На борту крейсера "Варяг" гостей больше всего заинтересовали крылатые ракеты комплекса "Базальт" и зенитный ракетный комплекс С-300.

Для российских моряков были организованы автобусные экскурсии по историческим местам города.