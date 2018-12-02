На Сахалине после гибели начинающего парашютиста заведено дело

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка во время тренировочного прыжка с парашютом.

В пресс-службе ведомства сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

1 декабря курсанты парашютной секции Центра технических видов спорта проводили тренировочные прыжки на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе. По предварительным данным, у 14-летнего спортсмена при прыжке не раскрылся основной парашют. От полученных при падении травм подросток скончался.

Следователи уже изъяли представляющую интерес документацию. Проводятся допросы организаторов тренировочных прыжков и ответственных за их проведение.