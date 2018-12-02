Новости

На Сахалине после гибели начинающего парашютиста заведено дело 03:48
На Кубани мужчина зарезал четверых собутыльников 03:28
Власти Китая начали платить за сообщения о запрещенном контенте 02:35
Командующий Пятым флотом ВМС США Скотт Стирни найден мертвым в Бахрейне 02:04
Трамп объявит 5 декабря днем траура в связи со смертью Буша-старшего 01:40
РФ и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи 01:10
Путин не отказывается от контактов с Порошенко 00:44
Путинский Aurus захотели купить арабы 00:39
София Ротару не примет участие в конкурсе "Песня года" 00:08
СМИ: Российского танцора и актера Илью Тагирова не пустили на Украину 01.12.2018
Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на рынке нефти 01.12.2018
Экс-министр экономики Украины: Бюджет на 2019 год - консервация бедности 01.12.2018
17-летняя россиянка победила на этапе КМ по прыжкам с трамплина 01.12.2018
В Кремле сомневаются во встрече Путина и Трампа в ближайшее время 01.12.2018
В России стартовали продажи обновленной Mazda 6 01.12.2018
Ультиматум правительства Венгрии университету Сороса истекает 1 декабря 01.12.2018
Завершена работа над долгожданным сиквелом "Железного неба" 01.12.2018
"Ривер Плейт" отказался играть за Кубок Либертадорес в Мадриде 01.12.2018
Песков о задержанных украинских моряках: Это не военнопленные 01.12.2018
Новый фильм Гая Ричи: свежие подробности и фото со съемок 01.12.2018
Путин разъяснил на полях G20 инцидент в Керченском проливе 01.12.2018
Вышел трейлер комедийного хоррора "Счастливого дня смерти" 01.12.2018
Силуанов: Россия готова участвовать в докапитализации МВФ 01.12.2018
ЦСКА победил "Спартак", выиграв 15-й матч в КХЛ подряд 01.12.2018
Силуанов оценил отношения РФ и США после инцидента в Керченском проливе 01.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
02.12.2018 03:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине после гибели начинающего парашютиста заведено дело

Текст: Юрий Батин

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка во время тренировочного прыжка с парашютом.

В пресс-службе ведомства сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Парашютист погиб в Подмосковье, врезавшись в здание

1 декабря курсанты парашютной секции Центра технических видов спорта проводили тренировочные прыжки на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе. По предварительным данным, у 14-летнего спортсмена при прыжке не раскрылся основной парашют. От полученных при падении травм подросток скончался.

Следователи уже изъяли представляющую интерес документацию. Проводятся допросы организаторов тренировочных прыжков и ответственных за их проведение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
США вышли на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа
Пострадавший журналист RT France рассказал подробности инцидента
У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады