Регионы получат финансовую поддержку для решения проблем дольщиков

Министерство строительства и коммунального хозяйства РФ разрабатывает программу финансовой поддержки регионов для решения проблем обманутых дольщиков.

Это связано с тем, что инструмент предоставления участков земли для застройщиков в обмен на квартиры себя исчерпал, заявил в воскресенье министр Владимир Якушев на совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда", которое прошло в Уссурийске Приморского края.

"Инструменты, которые мы давали субъектам Российской Федерации, это предоставление земельных участков из федеральной собственности. На данный момент субъектам РФ за 2017-2018 годы предоставлено 256 га, - цитирует ТАСС Владимира Якушева. - Субъекты работают над этими земельными участками, пытаются ввести их в оборот для того, чтобы найти заинтересованных застройщиков, которые в обмен на эти участки предоставят квартиры для тех людей, которые сегодня попали в категорию обманутых дольщиков. Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и, конечно, для того, чтобы решить эти проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке".

Министр отметил также, что число обманутых дольщиков и проблемных домов в стране не уменьшается, хотя введены ограничения, сокращающие возможности их появления.

По данным Минстроя РФ, по состоянию на 1 октября в реестр обманутых дольщиков были включены 37,6 тысячи человек. По сравнению с началом года их число возросло на 10,4 процента. Из перечня проблемных было исключено 49 домов, добавлено 67.