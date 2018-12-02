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02.12.2018 09:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Регионы получат финансовую поддержку для решения проблем дольщиков

Текст: Юрий Батин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Министерство строительства и коммунального хозяйства РФ разрабатывает программу финансовой поддержки регионов для решения проблем обманутых дольщиков.

Это связано с тем, что инструмент предоставления участков земли для застройщиков в обмен на квартиры себя исчерпал, заявил в воскресенье министр Владимир Якушев на совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда", которое прошло в Уссурийске Приморского края.

Фото: Depositphotos.com
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"Инструменты, которые мы давали субъектам Российской Федерации, это предоставление земельных участков из федеральной собственности. На данный момент субъектам РФ за 2017-2018 годы предоставлено 256 га, - цитирует ТАСС Владимира Якушева. - Субъекты работают над этими земельными участками, пытаются ввести их в оборот для того, чтобы найти заинтересованных застройщиков, которые в обмен на эти участки предоставят квартиры для тех людей, которые сегодня попали в категорию обманутых дольщиков. Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и, конечно, для того, чтобы решить эти проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке".

Министр отметил также, что число обманутых дольщиков и проблемных домов в стране не уменьшается, хотя введены ограничения, сокращающие возможности их появления.

По данным Минстроя РФ, по состоянию на 1 октября в реестр обманутых дольщиков были включены 37,6 тысячи человек. По сравнению с началом года их число возросло на 10,4 процента. Из перечня проблемных было исключено 49 домов, добавлено 67.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минстрой ДФО Приморский край
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