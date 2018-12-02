В Хабаровске при пожаре в автосервисе погибли два человека

Два человека погибли, еще один получил ожоги при пожаре на территории автосервиса в Хабаровске. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС России, предположительно, все они - граждане КНР.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в половине пятого утра 2 декабря. Прибывшие пожарные установили, что на территории автосервиса горят два деревянных строительных вагончика, обшитых снаружи металлом. Одного из находившихся там мужчин удалось спасти - он получил ожоги. А когда огонь погасили, обнаружили тела еще двоих без признаков жизни.

Сейчас устанавливаются причины и виновник возгорания. На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора МЧС России, оперативно-следственная группа и специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю, собирающие материалы для проведения пожарно-технической экспертизы.