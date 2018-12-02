В Пермском крае при пожаре погибли три человека

В Селе Романово Усольского района Пермского края ночью произошел пожар. В его ликвидации участвовали 22 спасателя МЧС и семь единиц техники.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, горел жилой деревянный дом. Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, огонь уже вырывался из окон и дверей дома.

После того как пожар удалось ликвидировать, под обломками сгоревшего строения были обнаружены тела трех мужчин.

По факту гибели трех человек региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".