В Дагестане 46 населенных пунктов остались без света

"МРСК Северного Кавказа" провела массовые аварийные отключения в распределительных сетях Дагестана из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает "Интерфакс".

Без электричества на сегодняшний момент остаются бытовые потребители в 46 населенных пунктов Казбековского и Хивского районов. Не исключено, что еще несколько населенных пунктов республики также будут временно отключены.

Холодный дождь и температура около нуля привели к массовому обледенению проводов на Северном Кавказе и юге России минувшей ночью. На дорогах отмечается повышенная аварийность.