Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания

Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.

Построенный по усовершенствованному проекту "Борей-А" ракетоносец выведен из сборочного цеха "Севмаша" в Северодвинске 17 ноября 2017. Сдача корабля ВМФ России запланирована на 2019 год, пишет bmpd. Служить он будет на Северном флоте.

"Князь Владимир" - четвертая подлодка в классе и первая, созданная по модернизированному проекту. Ее строительство началось в 2012 году. От предыдущих кораблей "Князь Владимир" отличается улучшенными характеристиками по шумности, маневренности, удержанию на глубине и управлению оружием. Главной ударной силой "Бореев" являются баллистические ракеты "Булава" - по 16 на каждой лодке. Также корабль вооружен торпедами, торпедоракетами и крылатыми ракетами, запускаемыми через шесть носовых аппаратов.