В Петербурге из замерзшего бассейна вызволили тюленя Крошика

В петербургском центре изучения и сохранения ластоногих замерз бассейн. Находившегося в воде тюленя Крошика зоозащитникам пришлось вызволять с помощью кувалды.

Сам тюлень оставил в бассейне небольшую дырочку для дыхания, сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы.

Зоозащитники посчитали это проявлением лени и сделали в бассейне прорубь, чтобы тюлень мог не только дышать, но и принимать пищу.

Крошик живет в центре уже больше двух лет. Его подобрали весной 2016-го года на Ладожском озере. Тюлененок был крайне истощен, он весил всего четыре килограмма, ласты были обморожены. Малыша передали в Фонд друзей балтийской нерпы, те пристроили его в центр изучения и сохранения ластоногих, там выхаживают нерп и тюленей, а потом выпускают на волю.

Тюлененок пошел на поправку, стал линять, поэтому его и назвали Крошиком. За два года он полностью восстановился, полюбил игры, привык к людям. И жить на воле не смог.

Зоозащитники дважды выпускали его, но всякий раз он возвращался к человеку. Тогда было принято решение вернуть Крошика в центр, где он живет по сей день.