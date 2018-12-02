В Петербурге объявили в розыск водителя, протаранившего такси

В Петербурге полицейские разыскивают водителя автомобиля Toyota, машина которого врезалась в такси. В аварии погибла пассажирка такси, водитель получил тяжелейшие травмы.

Как следует из сообщения Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель Toyota скрылся с места происшествия.

Его личность установлена. По предварительным данным, это мужчина 1991 года рождения, уроженец Мурманской области. В Петербурге он проживает на проспекте Испытателей.

Сейчас на полицейские посты разослана ориентировка.

Сама авария произошла 2 декабря в 4 утра на перекрестке улиц Королева и Сизова в Приморском районе Петербурга.