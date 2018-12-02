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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мужчина зарезал четверых собутыльников

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Гулькевичкском районе Краснодарского края задержан подозреваемый в убийстве четырех человек. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, в частном доме одного из районов Кубани обнаружены тела четырех человек с колото-резанными ранениями. По уточненным данным погибшим от 36 до 48 лет.

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
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- Сообщение об обнаружении тел четырех человек с колото-резанными ранами в одном из домовладений села Отрадо-Кубанского поступило в правоохранительные органы Гулькевичского района, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый несколько дней распивал спиртное с погибшими. В результате бытового спора мужчина взялся за нож. Конфликт перерос в массовое убийство - мужчина убил всех своих собутыльников.

- Подозреваемый нанес им удары ножом в область грудкой клетки и шеи, после чего скрылся, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ на Кубани.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (Убийство). Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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