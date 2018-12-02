Под Волгоградом автомобиль с подростками вылетел в кювет

Автомобиль ВАЗ-21120 с тремя несовершеннолетними пассажирами вылетел с трассы и опрокинулся в кювет на 74-м километре федеральной автодороги Волгоград - Астрахань. За рулем автомобиля находился 18-летний подросток, сообщили в региональном управлении МВД.

Водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пассажиры, трое школьников 15, 16 и 17 лет, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Добавим, что из-за ледяного дождя, который обрушился накануне на южные регионы, все основные трассы и автодороги оказались покрыты льдом. Полицейские говорят о крайне высокой степени аварийности и просят автолюбителей не выезжать на дороги без острой необходимости.