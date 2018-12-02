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02.12.2018 18:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов" на своем поле сыграл нулевую ничью с ЦСКА

Текст: Данила Жиляев

Один из самых интересных матчей 16 тура Российской премьер-лиги состоялся в Ростове-на-Дону, где местный "Ростов" принимал ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В этой игре встречались соседи по турнирной таблице - армейцы с 26-ю очками находились на третьей строчке, а "желто-синие" имели на три балла меньше и расположились на пятом месте, между ними лишь вклинился "Локомотив". Таким образом, в случае успеха ростовчане могли догнать "красно-синих".

Фото: Reuters/John Sibley
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И, стоит признать, шансы забить у хозяев были, хоть в первом тайме ни одна из команд не владела явным преимуществом и имела примерно равное количество моментов. А во второй половине встречи гости упустили стопроцентную возможность выйти вперед. ЦСКА заработал пенальти, но новый любимец армейских болельщиков Никола Влашич забить не сумел. Сначала вратарь "Ростова" Сергей Песьяков, спустя много лет, наконец, всем доказал, что умеет хорошо играть не только ногами, как его когда-то характеризовал Карпин. Песьяков парировал удар Влашича, а на добивании хорват отправил мяч выше ворот.

В целом, во второй половине встречи гости были ближе к голу, однако он так и не состоялся. Кроме того, за минуту до истечения основного времени матча вторую желтую схлопотал Иван Обляков, и теперь армейцам было важно не пропустить в концовке.

Таким образом, обе команды набрали по очку, и их положение в турнирной таблице пока не изменилось. Впрочем, если "Локомотив" сегодня победит "Спартак", то сместит "красно-синих" с третьей строчки. Московское дерби состоится на стадионе в Тушино и начнется в 19:00 по столичному времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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