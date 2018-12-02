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02.12.2018 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодаре семь человек получили травмы из-за столкновения легкового авто с маршрутным автобусом. Два человека были госпитализированы, сообщили в пресс-службе УМВД краевой столицы.

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- ДТП произошло вечером 1 декабря на перекрестке улицы Красноармейской и Мира. В результате пострадали семь пассажиров маршрутки, все были доставлены в больницу, где двоим понадобилась госпитализация, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, к аварии привело грубое нарушение правил дорожного движения 29-летним водителем общественного транспорта. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора. На пересечении улиц микроавтобус врезался в легковой автомобиль Mazda и отлетел в стену здания.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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