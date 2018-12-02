В Краснодаре семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Краснодаре семь человек получили травмы из-за столкновения легкового авто с маршрутным автобусом. Два человека были госпитализированы, сообщили в пресс-службе УМВД краевой столицы.

- ДТП произошло вечером 1 декабря на перекрестке улицы Красноармейской и Мира. В результате пострадали семь пассажиров маршрутки, все были доставлены в больницу, где двоим понадобилась госпитализация, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, к аварии привело грубое нарушение правил дорожного движения 29-летним водителем общественного транспорта. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора. На пересечении улиц микроавтобус врезался в легковой автомобиль Mazda и отлетел в стену здания.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.